Abone ol: Google News

1 Ocak'ta 3 şehirde bakanlığa bağlı raylı sistemler ücretsiz olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 1 Ocak'ta Ankara, İstanbul ve İzmir'de bakanlığa ait kent içi raylı sistem hatlarının ücretsiz olacağını açıkladı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 19.12.2025 13:24
1 Ocak'ta 3 şehirde bakanlığa bağlı raylı sistemler ücretsiz olacak
  • Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bakanlığa bağlı raylı sistemlerle ilgili açıklama yaptı.
  • 1 Ocak'ta Ankara, İstanbul ve İzmir'deki raylı sistem hatları ücretsiz olacak.
  • Uraloğlu bu bilgiyi sosyal medya üzerinden paylaştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bakanlığa bağlı raylı sistemlere ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Uraloğlu paylaşımında, 1 Ocak'ta 3 ilde ücretsiz ulaşım olacağını aktardı.

"1 OCAK'TA ÜCRETSİZ ULAŞIM"

Uraloğlu, detayları aktardığı paylaşımında şu sözlere yer verdi:

1 Ocak'ta ücretsiz ulaşım. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile Ankara'da Başkentray, İstanbul'da Marmaray, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı ile İzmir'de İZBAN ücretsiz hizmet verecek.

Gündem Haberleri