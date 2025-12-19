1 Ocak'ta 3 şehirde bakanlığa bağlı raylı sistemler ücretsiz olacak

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bakanlığa bağlı raylı sistemlerle ilgili açıklama yaptı.
- 1 Ocak'ta Ankara, İstanbul ve İzmir'deki raylı sistem hatları ücretsiz olacak.
- Uraloğlu bu bilgiyi sosyal medya üzerinden paylaştı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bakanlığa bağlı raylı sistemlere ilişkin açıklama yaptı.
Bakan Uraloğlu paylaşımında, 1 Ocak'ta 3 ilde ücretsiz ulaşım olacağını aktardı.
"1 OCAK'TA ÜCRETSİZ ULAŞIM"
Uraloğlu, detayları aktardığı paylaşımında şu sözlere yer verdi:
1 Ocak'ta ücretsiz ulaşım. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile Ankara'da Başkentray, İstanbul'da Marmaray, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı ile İzmir'de İZBAN ücretsiz hizmet verecek.