Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın Putin ile görüşeceğim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun mesaisi devam ediyor.

Güney Afrika'da düzenlenen G20 Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çeşitli oturumlara katılarak konuşma gerçekleştirdi.

Akabinde dünya liderleriyle aile fotoğrafına katılan Erdoğan, ikili görüşmelerde bulundu.

Zirvenin son gününde katıldığı oturumun ardından basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, önemli açıklamlarda bulundu.

Erdoğan açıklamalarının ardından uluslararası medya mensuplarının sorularını yanıtladı.

"YARIN, PUTİN İLE GÖRÜŞECEĞİM"

Bir gazetecinin yönelttiği "Ukrayna konusunu liderlerle her fırsatta ele alıyorsunuz. Rusya ve Ukrayna arasında barışın tesis edilmesi sizce ne kadar yakın? Yakın zamanda barışın sağlanması mümkün mü? İkincisi, Amerika planının görüşülmesiyle ilgili olarak böyle bir görüşme ihtimali nedir ve hangi şehirde olabilir? Rusya, Ukrayna ve taraflar hangi şehirde bir araya gelebilir?" sorusuna Erdoğan şu sözlerle yanıt verdi:

Her şeyden önce, Zelensky ile geçen hafta Ankara’da bir görüşme yaptığımı söyledim. Yarın da yine telefonla Sayın Putin’le bir görüşmemiz olacak. Bu görüşmelerin ardından malum, bir tahıl koridoru gayretimiz vardı.



Tahıl koridoru girişimleri aslında barışa giden yolu açmak içindi. Gerek Avrupa’ya gerek Afrika’ya bu koridor üzerinden ulaşılmasını istedik. Ne yazık ki belli bir yere kadar bunu başardık fakat daha sonra süreç devam etmedi.

"PUTİN İLE BU ÖLÜMLERİ DURDURMAK İÇİN ATILABİLECEK ADIMLARI MÜZAKERE EDECEĞİM"

Şimdi yarın yapacağımız görüşmede Sayın Putin'den bunu yeniden başlatmasını rica edeceğim. Bu süreci başlatabilirsek çok hayırlı olur diye düşünüyorum. Yine bu kadar insan öldü; bu ölümleri durdurabilmek için ne gibi adımlar atabiliriz, bunları kendisiyle müzakere edeceğim.



Bu müzakereden sonra alacağımız neticeyi gerek Avrupalı liderlerle, gerek Sayın Trump'la, gerek diğer dostlarla görüşme fırsatını bulacağımı düşünüyorum. Bu vesileyle sizlere de tekrar teşekkür ediyorum.

"TAHIL YOLU POLİTİKAMIZ, BARIŞ YOLUNU AÇMA GİRİŞİMİYDİ"

Bizim tahıl yolu politikamız, malum barış yolunu açmak girişimiydi. Ne yazık ki belli bir yere kadar bu işi başardık. Yarın Putin ile yapacağımız görüşmelerde bunu yine rica edeceğim. Bu süreci başlatabilirsek çok hayırlı olur diye düşünüyorum.



Ölümleri durdurmak için ne adımlar atabiliriz bu adımları kendisi ile müzakere edeceğim. Alınan neticeyi gerek Trump gerek avrupalı liderlerle görüşme fırsatı bulabileceğimi düşünüyorum.

"BURAYA İLK KEZ BUNDAN 20 YIL ÖNCE BAŞBAKAN OLARAK GELDİM"

G20 zirvesinin ilk defa Afrika'da tertiplenmesinden memnuniyet duyuyorum.



Şahsıma, eşime ve heyetime gösterdikleri hüsnü kabul için, Devlet Başkanı, değerli dostum, Sayın Cyril Ramaphosa'ya teşekkür ediyorum.



Öncelikle bir hususu ifade etmek istiyorum. Zengin, kültürel, dini, etnik, sosyal dokusuyla ülkesinin sıfatını hak eden Güney Afrika Cumhuriyeti'ne ilk kez bundan tam 20 yıl önce 2005 yılında başbakan olarak geldim.

"MÜNASEBETLERİMİZDE 20 YIL ÖNCE HAYAL DAHİ EDİLEMEYEN BİR NOKTAYA GELDİK"

Akabinde, 2011 senesinde yine Başbakan olarak, 2018 yılında ise BRICS yolculuğu münasebetiyle Cumhurbaşkanı sıfatıyla bu güzel ülkeyi ziyaret etme fırsatı buldum. Güney Afrika’da yaptığım ziyaretlerde gerçekten güzel anılarla ayrıldım.



Afrikalı dostlarımızın misafirperverliği, sıcaklığı ve samimiyeti beni her zaman etkiledi. Gönül dünyamda silinmez izler bıraktı. Ülkemizde de farklı vesilelerle Güney Afrikalı dostlarımızı misafir ettik. Ortak çabalarımız sayesinde münasebetlerimizde, 20 yıl önce hayal dahi edilemeyen bir noktaya geldik.

"GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ İLE ARTAN DİYALOG VE TEMASLARI ÖNEMSİYORUZ"

Afrikalı dostlarımızın misafirperverliği, sıcaklığı ve samimiyeti beni her zaman etkiledi. Gönül dünyamda silinmez izler bıraktı. Ülkemizde de farklı vesilelerle Güney Afrikalı dostlarımızı misafir ettik. Ortak çabalarımız sayesinde münasebetlerimizde, 20 yıl önce hayal dahi edilemeyen bir noktaya geldik.



Güney Afrika Cumhuriyeti ile hükümetler düzeyinde artan diyalog ve temasları önemsiyoruz. Türkiye olarak önümüzdeki dönemde de bu ivmeyi güçlendirerek devam ettirmek arzusundayız.

"GÜNEY AFRİKA'NIN FİLİSTİN DAVASINDA VERDİĞİ DESTEĞİ ÇOK KIYMETLİ BULUYORUM"

Şurası bir gerçek ki Güney Afrika Cumhuriyeti'nin, Sayın Nelson Mandela liderliğinde ırkçı rejimine karşı kazandığı zafer, tüm dünyada adalet ve eşitlik arayışının en güçlü sembollerinden biri olmuştur.



Güney Afrika'nın Filistin davasına yıllardır verdiği ilkeli ve sarsılmaz desteği bu bakımdan çok kıymetli buluyorum. Özellikle çoluk çocuk, kadın ve sivil toplam 70 bin Filistinlinin şehit edildiği Gazze soykırımında Güney Afrika örnek bir duruş sergiledi.

"GÜNEY AFRİKALI DOSTLARIMIZ GAZZE'DEKİ VAHŞETE SIRTINI DÖNMEDİ"

Tüm dünyanın gözleri önünde Gazze'de insanlığa karşı suç işlenirken, tıpkı Türk milleti gibi Güney Afrikalı dostlarımız da vahşete sırtını dönmedi.



Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhine açtıkları soykırım davasıyla yürekli bir tavır takınan Güney Afrika Devleti'ni, toplumunu ve yöneticilerini tebrik ediyor, ülkem ve milletim adına saygıyla selamlıyorum.

"HER PLATFORMDA GAZZELİ MAZLUMLARIN HAKKINI SAVUNDUK"

Türkiye olarak biz de kimseden çekinmeden Filistin davasına çok güçlü bir biçimde sahip çıktık. Her platformda Gazzeli mazlumların hak ve hukukunu cesaretle savunduk.



103 bin tonu aşan insani yardımlarımızla Gazzeli kardeşlerimizin yanında olduk. Bildiğiniz gibi, bizim de katkılarımızla bir ateşkes sağlandı. Çatışma ortamına tekrar dönülmemesi için üzerimize ne düşüyorsa yapıyoruz.

"ÖZGÜR BİR FİLİSTİN DEVLETİ KURULMADAN KÜRESEL BARIŞ SAĞLANAMAZ"

Gazze'de yaşanan yıkımın neticelerinin mümkün mertebe hafifletilmesinin küresel bir sorumluluk olduğunu vurguladım. İnsani yardımlar ve yeniden imara destek talep ettim.



Bu noktada sağlanan ateşkesin devamının temini için çalışmalarımızı sürdürürken, kalıcı çözüm için iki devletli formülün hayata geçirilmesinin büyük önem arz ettiğini ifade ettim. 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan özgür bir Filistin Devleti kurulmadan küresel barış tam manasıyla sağlanamaz.



Mazlum Filistin halkıyla birlikte tüm bölgemizin ve insanlığın barışı, huzuru ve güvenliği için bu konudaki ilkeli tutumumuzu muhafaza edeceğiz.

"ULUSLARASI GÜNDEME KATKIDA BULUNMAYI SÜRDÜRDÜK"

Değerli basın mensupları, bu yıl da G20 faaliyetlerine aktif olarak iştirak ettik. Uluslararası gündeme katkıda bulunmayı sürdürdük.



Zirve kapsamında yaptığım hitaplarda ülkemizin iklim değişikliğiyle mücadele, yeşil dönüşüm, sürdürülebilir kalkınma ve teknolojik ilerlemelerin kalkınma politikalarına etkisine dair görüşlerimizi aktardım.

"G20'NİN BUGÜNE KADARKİ ÇALIŞMALARININ BİR MUHASEBESİNİ YAPTIK"

Bilhassa en az gelişmiş ülkelerin Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nde geri kalmaması için ihtiyaç duydukları mali desteğin teminine dikkat çektik. Zirve vesilesiyle ayrıca G20'nin bugüne kadarki çalışmalarının bir muhasebesini yaptık. Katılımcı diğer liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirdik; önemli konularda istişarelerde bulunduk.



Bu çerçevede dün ve bugün, aralarında Avustralya, Kanada, Angola, Etiyopya, Fransa, Brezilya, Malezya, İtalya ve Singapur Devlet ve Hükümet Başkanlarının bulunduğu birçok liderin yanı sıra Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı ve bazı uluslararası kuruluş temsilcileriyle görüşmelerimiz oldu.

"KİMSEYİ GERİDE BIRAKMAMA ŞİARI ULUSLARASI TOPLUMUN PUSULASI OLMALI"

Değerli basın mensupları, G20 birçok farklı ülkeyi bünyesinde barındıran ve temsil niteliği yüksek bir platform olmayı sürdürüyor. Ben de 2008 yılından bu yana G20 zirvelerine bizzat katılıyorum. G20'nin mevcut ve müstakbel küresel sınamalara karşı uluslararası topluma liderlik etmesi bizler için mühimdir.



Bu yılki zirvemizde de 'kimseyi geride bırakmama' şiarının uluslararası toplumun pusulası olması gerektiğini bir kez daha vurguladık. Kimsenin geride bırakılmadığı, daha kapsayıcı ve dayanıklı bir küresel ekonomi inşa edilmesi gerekliliğini dile getirdik. Uluslararası işbirliğinin ve çok taraflılığın önemini vurguladık.



Bu yıl ayrıca Meksika, Endonezya, Kore Cumhuriyeti ve Avustralya ile birlikte kurduğumuz MIKTA'nın 12. kuruluş yıl dönümünü idrak ediyoruz. Zirve vesilesiyle MIKTA liderleri olarak, dönem başkanı Kore Cumhuriyeti’nin ev sahipliğinde bir araya geldik ve ortak bir basın açıklaması yayımladık.

"MIKTA ÜLKELERİ İLE İŞ BİRLİĞİMİZİ ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE DAHA DA GÜÇLENDİRECEĞİZ"

Basın açıklamasında çok taraflılığa bağlılığımızı yeniden teyit ettik. Hepsi aynı zamanda G20 üyesi olan MIKTA ülkeleri ile iş birliğimizi önümüzdeki dönemde daha da güçlendireceğiz.



G20 Zirvesi süresince gerçekleştirdiğimiz istişarelerin küresel ekonomik ve siyasi istikrar için hayırlı sonuçlara kapı aralamasını temenni ediyorum. G20 Dönem Başkanlığını 1 Aralık 2025 tarihinden itibaren devralacak olan Amerika Birleşik Devletleri’ne başarılar diliyorum.Sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum. Kalın sağlıcakla.

"FİLİSTİN'DEKİ SOYKIRIMI GÖRMEZDEN GELMEMİZ MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Akabinde basın toplantısının soru-cevap kısmında Erdoğan'a "Bir Müslüman ülkenin Cumhurbaşkanı olarak, bazı muhataplarınızın açıkça siyonist bir tutum sergilediği ortadayken, bu kişilerle nasıl bir müzakere yürütüyorsunuz?" sorusu yöneltildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, soruyu şu sözlerle yanıtladı:

Çok teşekkür ediyorum. Bir Müslüman lider olarak, buradaki toplantılarda karşımızdaki muhatapların bazıları açıkça siyonist bir davranış ve tutum içindeyken, kendileriyle görüşmeleri net bir şekilde yürütüyorum. Özellikle Orta Doğu’da, Gazze’de yaşanan savaşın bir soykırım olduğu açık ve nettir.



Siyonistlerin bu soykırımını, görüştüğüm ikili temaslarda Netanyahu konusunu da gündeme getirerek kendilerine ifade ediyorum. Soykırımla ilgili olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı sıfatıyla her şeyi açık ve net bir şekilde kendilerine söylüyorum.



Gazzw’de, Filistin’de 60 bin kişinin katledildiği bu soykırımı görmezden gelmemiz mümkün değildir.

"BU SOYKIRIMIN FAİLİ NETANYAHU'DUR"

Bu soykırımın faili Netanyahu’dur, İsrail’dir. Kesinlikle Gazze’de, Orta Doğu’da bir soykırım olduğu açıktır. Bunu inkar etmeleri mümkün değildir. Yaptığım ikili görüşmelerde, siyonistlerin ve Netanyahu’nun işlediği bu soykırımı açıkça dile getiriyorum. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti olarak tavrımız nettir. Gazze’de, Filistin’de 60 bin insanın öldürülmesini görmezden gelen kimse yoktur. Bu vahşete sebep olanlar Netanyahu ve İsrail’dir. Çok teşekkür ederim.

"FİLİSTİN'LE İLGİLİ OLARAK DEĞERLENDİRMEMİZ DEVAM EDİYOR"

Erdoğan, "Bugün Gazze’de uluslararası istikrar ve güvenlik gücü konuşlandırılması yönünde daha fazla tartışma var. Türkiye’nin bu güce katılmaya hazır olduğu ifade ediliyor. Ancak diğer taraftan İsrail, Türk askerinin bölgede bulunmasına açıkça karşı çıkıyor. İsrail’in bu tutumuna rağmen Türkiye böyle bir güce katılmaya hazır mıdır? Bu düzenleme Gazze’de uzun süreli bir huzur sağlayabilir mi, yoksa hala bu sonuçtan uzak mıyız?" sorusunu ise şu sözlerle cevapladı:

Bildiğiniz gibi uluslararası bir istikrarlaştırma gücünün konuşlandırılması söz konusu. Ancak İsrail buna karşı çıkıyor. Filistin’le ilgili olarak bu konudaki değerlendirmemiz devam ediyor. Bu çerçevede güvenlik güçlerimizin olası görev, yetki ve konumları özellikle Savunma Bakanlığımız tarafından ayrıntılı bir şekilde gözden geçirilecektir. Bu değerlendirmeden sonra nihai kararımızı vereceğiz. Şu anda konu üzerinde çalışıyoruz.

"ÇOK KUTUPLU DÜNYA ÇATIŞMALARIN BİZZAT İÇİNDE"

"Finlandiya Cumhurbaşkanı birkaç gün önce şöyle bir ifadede bulundu: ‘Çok taraflı dünya, aslında çok kutuplu bir dünya daha kırılgan hale geliyor ve çatışmalar içindedir.’ Siz de çok kutuplu dünyanın çatışmalara yol açacağını düşünüyor musunuz?" sorusunu cevaplandıran Erdoğan, şunları söyledi:

Şu anda çok kutuplu dünya ne yazık ki zaten çatışmaların bizzat içinde. Artık dört yıl oldu ve bu dört yıllık süreç içerisinde yüz binlerce kayıp verildi. Rusya tarafından büyük oranda ölenler var, Ukrayna tarafından büyük oranda ölenler var. Ve bizler, bu gelişmelere gerçekten Türkiye olarak üzülerek bakıyor ve bir an önce bu iş nasıl sona erer, bir an önce barışı nasıl yakalarız, bunun hesabı ve gayreti içerisinde oluyoruz.



Evet, biz şu anda bu multi-polar dünyada yaşıyoruz. Bu çatışmanın dört yıl sürdüğünü görüyoruz ve süreç devam ediyor. Rusya ve Ukrayna’da yüz binlerce can kaybı var. Türkiye olarak bu durumu görmekten büyük üzüntü duyuyoruz. Bu çatışmayı bitirmek için hazırız ve gayret gösteriyoruz.

"GÜNEY AFRİKA İLE BİRÇOK ALANDA ORTAK ADIMLAR ATACAĞIMIZA İNANIYORUM"

"Güney Afrika, Sahra Altı Afrika’da Türkiye’nin en büyük ticaret ve yatırım ortağı. İki ülke arasında ticaret ve yatırım ilişkilerinin güçlendirilmesi yönünde çağrılar var. Bu zirve, bu konuda yeni görüşmelere imkan sağladı mı?" sorusunu ise Erdoğan, şöyle cevapladı:

Güney Afrika basınında belirtildiği gibi, Güney Afrika Sahra Altı Afrika’da Türkiye’nin en büyük ticaret ve yatırım ortağıdır. Bu çerçevede, ticaret ve yatırım ilişkilerimizin daha da artırılması yönündeki çağrılar değerlidir.



Şüphesiz ki ikili ilişkilerimiz iyi bir seviyededir. Bundan sonraki süreçte özellikle savunma sanayinden enerjiye kadar birçok alanda ortak adımlar atacağımıza inanıyorum. İki ülke arasındaki ilişkiler güçlü bir noktadadır ve bu ilişkileri ileri taşımak için müşterek adımlar atacağız.

"GAZZE'DE KALICI ATEŞKESİ SAĞLAMAK ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ"

"Gazze’de Ateşkes Anlaşması’nın ikinci aşamasında Türkiye nasıl bir rol üstlenecek?" sorusunu şu ifadelerle yanıtladı:

Şu anda ilgili birimlerimiz ve devlet başkanları düzeyindeki temaslarımız devam etmektedir. Amacımız barışı nasıl temin edebileceğimizdir. Kısa süreli bir ateşkesten ziyade kalıcı bir ateşkesi nasıl sağlayabileceğimiz üzerinde çalışıyoruz. Bu doğrultuda yoğun bir gayret içindeyiz.

"BARIŞ İÇİN HER YERE KOŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Erdoğan, "Geçtiğimiz günlerde Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky’yi Ankara’da kabul ettiniz. Ardından hemen Afrika’ya geldiniz. Dünyada nerede bir savaş, çatışma veya gerilim varsa oraya barış götürmek için yoğun çaba sarf ettiğinizi biliyoruz. Rusya-Ukrayna savaşı, Gazze’de ateşkesin sağlanması, Libya gibi birçok konuda dünya liderlerinin gözü üzerinizde. Ancak bulunduğumuz coğrafyada işler yolunda gitmiyor. Sudan’da bir katliam söz konusu. Türkiye bu konuda nasıl bir girişimde bulunacak?" sorusunu ise şöyle değerlendirdi: