Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore Liderini resmi törenle karşıladı

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae-myung'u Beştepe'de resmi törenle karşıladı.
- Törenin ardından Erdoğan ve Jae-myung, ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirecek.
- Görüşmelerin ardından bir basın toplantısı düzenlenerek, iki ülke ilişkileri değerlendirilecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun diplomatik temasları sürüyor...
Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kapsamda, Türkiye'yi ziyaret eden Güney Kore Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Lee Jae-myung'u resmi törenle karşıladı.
İSTİKLAL MARŞI OKUNDU
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Jae-myung'un tören alanındaki yerlerini almalarının ardından 21 pare top atışı eşliğinde İstiklal Marşı çalındı.
Jae-myung, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı 'Merhaba asker' diyerek selamladı.
BASIN MENSUPLARINI SELAMLADILAR
Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve Jae-myung merdivenlerde gazetecilere poz verdi.
Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen törenin ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Jae-myung ikili görüşme gerçekleştirecek.
ORTAK BASIN TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLECEK
İkili görüşmenin ardından heyetler arası görüşme yapılarak anlaşmaların imza töreniyle ziyaret devam edecek.
Erdoğan ile Jae-myung, imza töreninin tamamlanmasıyla ortak basın toplantısında, gündeme ilişkin, iki ülke arası ilişkiler hakkında açıklamalar yaparak, gazetecilerin sorularını cevaplayacak.