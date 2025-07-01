Cumhurbaşkanı Erdoğan, haftaya DEM Parti heyeti ile görüşecek

Türkiye'de barış çabaları tüm hızıyla sürüyor.

Geçtiğimiz yılın son çeyreğinde tarihi çağrılarla başlayan süreçte PKK, fesih kararı aldı.

TBMM'de sürece ilişkin komisyon kurulması için hazırlıklar devam ediyor.

Bu kapsamda İmralı Adası'nda Abdullah Öcalan'ı ziyaret eden DEM heyeti, siyasi parti turlarını da sürdürüyor.

Heyetin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi için tarih netleşiyor.

AK Parti Genel Merkezinde düzenlenen Kahvaltı Programı kapsamında basına bilgi veren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki hafta DEM Parti heyetini kabul edeceğini de söyledi.

"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLER SON DERECE ÖNEMLİ"

Çelik açıklamasında, "Terörsüz Türkiye açısından önümüzdeki günler son derece önemli olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız DEM Parti heyetini haftaya kabul edecekler.

Hangi gün olacağı Cumhurbaşkanımızın takdirinde. Hafta başı program kesinleştiği zaman bu bildirilecektir. Bu kabul haftaya gerçekleşecek." dedi.

PKK'NIN SİLAH BIRAKMASINA İLİŞKİN

Terör örgütü PKK'nın silah bırakmasına ilişkin, "O konudaki çalışmalar kendi takvimi içerisinde, doğru bir şekilde ilerliyor." diyen Çelik, şöyle devam etti: