Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun diplomasisi sürüyor..

Orta Doğu'daki savaşın başlamasından bu yana görüşmelerini daha da hızlandıran Cumhurbaşkanı, bölgede barış ve huzurun sağlanması için yoğun bir çaba sarf ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün İstanbul'da Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen toplantıda önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

HAMAS HEYETİNİ KABUL ETTİ

Önce Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı, ardından Hamas heyetiyle görüştü.

Kabulde, Gazze'deki son durum ele alındı..