Cumhurbaşkanı Erdoğan için 101 pare top atışı: Muhalefetin yapacağı rakılı kutlama hayal oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin töreninin ardından 101 pare top atışı yapılırken akıllara muhalefetin 14 Mayıs akşamı yapacağı 'rakılı' kutlama geldi. Seçimlerden hayal kırıklığıyla ayrılan muhalefetin 'rakılı' kutlaması yerini 101 pareli top atışına bıraktı.

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Türkiye, seçim süreciyle geçirdiği Mayıs ayını geride bıraktı.

Seçimler nedeniyle oldukça hareketli olan siyasetin gündemi, yerini yemin törenlerine ve görevlendirmelere bıraktı.

Milletvekilleri Meclis'te yeminlerini etti ve görevlere başlandı.

Milletvekillerinin ardından sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin törenine geldi.

Dünya liderleri geldi: Cumhurbaşkanı Erdoğan yemin etti

Çok sayıda dünya lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin törenine katılmak için Türkiye'ye geldi.

Tören için bütün hazırlıklar yapılmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan önce geçici TBMM Başkanı Devlet Bahçeli’nin elinden mazbatasını aldı sonra da Meclis’te yemin etti.

Yurdun dört bir yanında 101 pare top atışı yapıldı

Erdoğan Cumhurbaşkanlığı yeminini ettikten sonra Anıtkabir’e gitti. Sonra da atlı birlikler eşliğinde Beştepe'ye geçerek 'Göreve Başlama Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın süvari birliğiyle Külliye'ye girişi sırasında yurdun dört bir yanında 101 pare top atışı yapıldı.

Ayrıca Hava, Kara ve Deniz Kuvvetleri komutanlıklarına bağlı ordu karargahlarında da 101'er pare top atışı gerçekleştirildi.

Böylelikle Cumhurbaşkanı Erdoğan düzenlenen törenle görevine yeniden başlamış oldu.

Muhalefetin 'rakılı' kutlaması hayal oldu

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferinin 101 pare top atışıyla kutlanmasının yanı sıra muhalefetin 'rakılı' kutlama çağrısı akıllara geldi.

Bilindiği üzere seçim süreci döneminde bir rakı firması tarafında yayınlanan Cumhuriyet'in 100. yılı temalı reklam filminde siyasi göndermeler dikkat çekmişti.

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"O gün geldiğinde nasıl kutlayacağız, böyle kutlayacağız, sarılıp yeniden başlayacağız"

Reklamda, "O gün geldiğinde nasıl kutlayacağız, böyle kutlayacağız, sarılıp yeniden başlayacağız..." sloganlarıyla seçmen kitleye mesaj verilmek istendi.

Muhalefete oy veren birçok isim de 14 Mayıs gününde yapılacak kutlama diyerek, filmi sosyal medyada etkileşime soktu.

Ancak muhalefet beklenen sonucu alamadı ve rakılı kutlama yerini 101 pareli top atışına bıraktı.