Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Macron arasında dikkat çeken diyalog

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM zirvesine katılmak üzere New York'a gitti.

Burada BM kürsüsünden tarihi bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili görüşmeleriyle de hayli yoğundu.

Birçok liderle görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.

DİKKAT ÇEKEN DİYALOG

Macron ile görüşmesi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri dikkati çekti.

İki lider arasında gerçekleşen sohbette Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron'a "nasıl" olduğunu sordu.

O sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sarılan Macron, "İyiyim" yanıtını verdi.

"İYİ OLDUĞU ZAMANLAR OLUYOR DEMEK..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Macron'un cevabının akabinde, "İyiymiş. İyi olduğu zamanların olduğu da oluyor demek ki." dedi.

Erdoğan'ın Macron'la olan sohbeti, BM zirvesinin dikkat çeken anlarından oldu.