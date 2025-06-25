Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lahey'de diplomasi trafiği

NATO Liderler Zirvesi, Hollanda'da devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirveye katılmak üzere dün Hollanda'ya gitti.

Hollanda'ya indikten sonra ABD Başkanı Donald Trump ile görüşen Erdoğan, bugün yine ikili görüşmelerine devam ediyor.

İNGİLTERE BAŞBAKANI İLE BİR ARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi" için bulunduğu Hollanda'nın Lahey kentinde İngiltere Başbakanı Starmer ile bir araya geldi.

İletişim Başkanlığı, görüşmeye dair detayları yayınladı.

X üzerinden yayınlanan açıklamada şöyle denildi;

İKİLİ İLİŞKİLER VE KÜRESEL KONULAR ELE ALINDI

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi için bulunduğu Lahey’de İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ı kabul etti. Kabulde; Türkiye ile İngiltere ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde, Türkiye ile İngiltere arasındaki ticaret hacmini 30 milyar dolar seviyesine çıkartma hedefiyle ilişkileri geliştirmeye devam edeceklerini, savunma sanayii başta olmak üzere her alanda iş birliğini artırmak için çalıştıklarını ifade etti.

"GAZZE'DEKİ İNSANİ KRİZ UNUTTURULMAYACAK"

Cumhurbaşkanımız, Türkiye’nin Ukrayna ile Rusya arasında adil ve kalıcı barışın sağlanması için girişimlerine devam edeceğini, İran ve İsrail’in sağlanan ateşkese uymalarını temenni ettiğini, bu gerilimin Gazze’de felaket boyutuna ulaşan insani krizi unutturmasına izin verilemeyeceğini, Netanyahu hükümetinin Filistin’deki hukuk ihlallerinin kabul edilemeyeceğini, Türkiye’nin önceliğinin Gazze’de kalıcı ateşkesin tesisi ve engelsiz insani yardım erişimi olduğunu belirtti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Suriye’nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğini koruyarak istikrara kavuşmasını desteklemeyi sürdüreceğini, İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırılarının kendi güvenliklerini de tehlikeye atacağını, sosyal ve ekonomik refah artışının Suriye’ye mültecilerin geniş çaplı geri dönüşlerini sağlayacağını ifade etti.

KABULDE YER ALANLAR

Kabulde Cumhurbaşkanımıza; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan eşlik etti.

ALMANYA BAŞBAKANI İLE DE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı kapsamında Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile de görüştü.

Erdoğan, ikili temasları kapsamında Almanya Başbakanı Merz ile zirvenin yapıldığı World Forum'da basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan da eşlik etti.

BİR GÖRÜŞME DAHA: BU KZ MACRON'LA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.