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Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiği tüm hızıyla sürüyor.

Temaslarına Ankara'da devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es- Sudani’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

GÖRKEMLİ BİR TÖREN DÜZENLENDİ

Külliye'deki kabul sırasında görkemli bir resmi tören düzenlendi.



MASAYA YATIRILACAK KONULAR

Türkiye-Irak ilişkileriyle birlikte güncel bölgesel ve küresel gelişmelerin de ele alınacağı ziyaret kapsamında, "Türkiye-Irak Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı" da icra edilecek. Toplantı kapsamında iş birliği anlaşmalarının imzalanması bekleniyor.