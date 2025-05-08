Haber Merkezi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiği tüm hızıyla sürüyor.
Temaslarına Ankara'da devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es- Sudani’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
GÖRKEMLİ BİR TÖREN DÜZENLENDİ
Külliye'deki kabul sırasında görkemli bir resmi tören düzenlendi.
MASAYA YATIRILACAK KONULAR
Türkiye-Irak ilişkileriyle birlikte güncel bölgesel ve küresel gelişmelerin de ele alınacağı ziyaret kapsamında, "Türkiye-Irak Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı" da icra edilecek. Toplantı kapsamında iş birliği anlaşmalarının imzalanması bekleniyor.
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