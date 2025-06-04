Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüştü

Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile İran ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İLİŞKİLER KONUŞULDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, önümüzdeki süreçte Türkiye ile İran ilişkilerinin kurumsal çerçevesini güçlendirecek adımlar için çalışmaya devam ettiklerini ifade etti.

Erdoğan görüşmede, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın Kurban Bayramı'nı da tebrik etti.