Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail zalimin ta kendisidir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu yıl "Küresel Yeniden Kurulum: Eski Düzenden Yeni Gerçeklere" temasıyla İstanbul'da dokuzuncusu düzenlenen TRT World Forum'un açılış konuşmasını yaptı.

Konuşmasında Gazze'de yaşananlardan bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 2 yılda İsrail'in zalimliğine değindi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu'nun sınıfta kaldığını söyleyen ve İsrail'in masum olduğunu belirtenlere de tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"NASIL MASUM OLUYOR"

Son 2 yılda Gazze'de yaşananları hep beraber takip ettik. İsrail hükümeti, 2 yıl boyunca tüm dünyanın gözleri önünde 20 binden fazlası çocuk olmak üzere 70 bin Gazzeliyi şehit etti.



170 binden fazla Filistinli kardeşimiz İsrail saldırılarında yaralandı. Gazze'de neredeyse sağlam tek bir bina dahi kalmadı. Okullar, kiliseler, camiler, hastaneler kasıtlı şekilde bombalandı. Ne diyorlar? İsrail masum.



E nasıl masum oluyor? Nükleer silah İsrail'de. En güçlü bombalar İsrail'de. İstediği anda, istediği gibi Gazze'yi vurma imkanı İsrail'de. Nasıl oluyor da masum oluyor? Dün işte bu başımıza geldi ve orada gerekenleri zaten söyledik.

"DERİ KEMİK OLAN O YAVRULARI GÖRDÜK"

Tam aksine, masum değil, zalim İsrail'in ta kendisidir. Elinde nükleer silahlar var, bombalar var. Her nevi silah var. Kısa menzil, orta menzil, uzun menzilli silahlar var. Nasıl mazlum oluyor? Bunu yutmazlar. Hele hele Türkiye olarak biz, bunu yutmayız. İsrail, şu anda açlığı ölümcül bir silah olarak özellikle çocuklara karşı kullandı. Az önce perdede gördük. Deri kemik olan o yavruları gördük. Ve açlıkla bu yavrular terbiye ediliyor.

"GÜVENLİK KONSEYİ ÇIKARLARA KURBAN EDİLDİ"