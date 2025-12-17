Cumhurbaşkanı Erdoğan, YSK Başkanı Ahmet Yener'i kabul etti

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, YSK Başkanı Ahmet Yener ile Beştepe'de görüştü.
- Görüşme hakkında resmi bir açıklama yapılmadı, ancak bir fotoğraf paylaşıldı.
- Erdoğan aynı gün başka kabul görüşmeleri de gerçekleştirdi.
Beştepe'de sürpriz zirve...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşme gerçekleştirdi.
RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI
Görüşmeye ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.
Basına kapalı gerçekleşen görüşmeden fotoğraf paylaşıldı.
BEŞTEPE'DE YOĞUN GÜN
Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı gün İsrail’in katlettiği 6 yaşındaki Filistinli Hind Rajab'ın ailesi ve yakınlarını ve Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran’ın da aralarında yer aldığı heyeti kabul etti.