Cumhurbaşkanı Erdoğan, YSK Başkanı Ahmet Yener'i kabul etti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Beştepe'de sürpriz zirve...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşme gerçekleştirdi.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI

Görüşmeye ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmeden fotoğraf paylaşıldı.

BEŞTEPE'DE YOĞUN GÜN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı gün İsrail’in katlettiği 6 yaşındaki Filistinli Hind Rajab'ın ailesi ve yakınlarını ve Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran’ın da aralarında yer aldığı heyeti kabul etti.