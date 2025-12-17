TBMM'de savunma sanayii gerginliği: Gelişmelerden kimlerin rahatsız olduğunu biliyoruz

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Meclis'te gergin dakikalar...

TBMM Genel Kurulu, Cumhurbaşkanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yanı sıra Mesleki Yeterlilik Kurumu, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, İletişim Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Devlet Arşivleri Başkanlığı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığının bütçelerini görüşmek üzere toplandı.

AK Parti TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplanan Genel Kurul'da, milletvekillerinin konuşması esnasında savunma sanayi bütçesine ilişkin söz alan AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Ethem Taş, "Çağ açıp çağ kapatan gemileri karadan yürütüp Aziz İstanbul'u fetheden Fatih'in torunları, bugün İHA ve SİHA'larıyla teknoloji ve savunma destanı yazmaktadır. Ve geçtiğimiz günlerde tüm dünyaya bir kez daha gösterdik." dedi.

"MİLLETİMİZE BU GURURU YAŞATAN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Bu alandaki başarılara dikkat çeken Taş, "Kızı Elma insansız savaş uçağımız Murat, radarımızın tespit ettiği jet motorlu hedefi milli Gökdoğan füzesiyle tam isabetle vurdu. Böylece Kızıl Elma havadan havaya görüş ötesi hedefi vuran dünyanın ilk insansız savaş uçağı olmuştur.

Bu, Türkiye'nin gökyüzünde yeni bir sayfa açtığının imzasıdır. Bu, Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bir milletin tarihi imzasıdır. Milletimize bu gururu yaşatan herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"MEZAR BAŞINDA RAKI İÇENLER RAHATSIZ OLUYOR"

Yaşanan olumlu gelişmelerden belirli bir kesimin rahatsız olduğunu söyleyen Taş, şunları kaydetti:

Tüm bu gelişmelere rağmen maalesef üzülerek ifade ediyorum ki CHP yine aynı CHP. CHP Genel Başkanı sahneye çıkmış, neymiş? Bu tarihi testlerin yapıldığı Sinop'ta balıklar rahatsız oluyormuş. Hiç merak etmeyin. Biz kimlerin rahatsız olduğunu çok iyi biliyoruz. Ben size söyleyeyim. Kimler rahatsız biliyor musunuz? Mezar başında rakı içenler.



Kimler rahatsız biliyor musunuz? Adayını açıklarken bile Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ı aklından çıkaramayanlar rahatsız. Kimler rahatsız biliyor musunuz? Kameraları bantlayanlar, baklava kutularında avroları götürenler. Kazandıkları belediyeleri rant yuvasına çevirip konserlerle, festivallerle milletimizin parasını israf edenler rahatsız oluyor.

"BU ÜLKEDE İÇKİ İÇEN CUMHURBAŞKANLARI OLMUŞTUR"

Bunun üzerine söz alan CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, "İbrahim Ethem Taş bir sürü şey söyledin ama 'mezarda rakı içenler' dedin. Bak bu ülkede içen içer, içmeyen içmez" dedi.

Başarır, daha önce de bazı cumhurbaşkanlarının kamuoyuna açık bir şekilde içki içtiğini söylediğini savunarak "Bu ülkenin Cumhurbaşkanları Sayın Özal ve Sayın Demirel kamuoyuna açık bir şekilde içki içtiğini söylemiştir." ifadelerini kullandı.

İKİ PARTİ ARASINDA GERGİNLİK

Başarır'ın söylemlerinin ardından AK Parti sıralarındaki milletvekillerinin tepkisi büyüdü ve CHP'li ve AK Partili milletvekilleri arasında sözlü tartışma yaşandı.