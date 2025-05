İstanbul’un Fethinin 572. Yıl dönümünde Millet Bahçeleri Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu.

Gençleri karşısında gördüğünde mutlu olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Zulüm 1453'te başlayan diyenlerin aksine TEKNOFEST gençliği ecdadın izinde giderek, Türkiye'ye yeni ufuklar açıyor. Ecdadın ruhunu şad edecek gençliğin bu gençlik olduğuna inanıyorum." dedi.

Akabinde sözü yolsuzluk operasyonlarına da getiren ve muhalefete tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti;

"MUHALEFETİN EN SEVDİĞİ YEŞİL, BENJAMİN FRANKLİN YEŞİLİ"

Sevgili İstanbullular, şunu bugün bir kere daha ifade etmek isterim ki tabiat bize rabbimizin emanetidir. Bu emaneti gözümüz gibi koruyup güzelleştirerek gelecek nesillere teslim etmekle mükellefiz. Önce vicdanlarımıza karşı, ardından da geleceğe, gelecek kuşaklara karşı bu noktada hepimiz büyük sorumluluk taşıyoruz. Doğadaki her canlıyı işte bu hikmetli bakışla kucaklıyoruz. Yeşili, çevreyi, tabiatı yine bunun için seviyoruz. Ancak çevreyi korumak için attığımız her adımı eleştirenlere baktığımızda çok farklı bir durumla karşılaşıyoruz. Son yolsuzluk soruşturmasında bir kez daha gördük ki muhalefetin en çok sevdiği yeşil Benjamin Franklin yeşili. Mavide de en çok evro mavisini tercih ediyorlar. Ne diyelim? Umarız onlar da sahte ve sanal güzellik peşinde koşmak yerine gerçek güzelliklerle tanışırlar. Boğazın mavisini, Beykoz'un yeşilini, İstanbul'un erguvanını yani bu şehrin hakiki güzelliklerini sevmeyi onlar da öğrenirler. Ne olursa olsun biz, "benim kudretimin ulaştığı yerlere onların hayalleri bile ulaşamaz" diyen Fatih'in izinden, cihana yön veren Yavuz'un izinden gitmeyi sürdüreceğiz. 86 milyon vatandaşımızın tamamı için çalışmaya, üretmeye, eser ve hizmet siyasetimizle gönüllere girmeye devam edeceğiz. Rabbim hepimizin yar ve yardımcısı olsun diyorum.

"HATIRLAYIN NE YAZIYORLARDI DUVALARA?"

"TÜM DOSTLARIMIZA SELAMLARIMI GÖNDERİYORUM"

Aziz İstanbullular, kıymetli misafirler, yarınlarımızın mimarı sevgili gençler, çok değerli kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Her semti tarih kokan, her köşesinde ayrı bir güzellik barındıran bu muazzam şehirde sizlerle bir arada olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum.



Sizlerin şahsında İstanbul'da yaşayan, bu şehrin havasını soluyan her bir vatandaşıma selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. En batısından en doğusuna, en kuzeyinden en güneyine, Türkiye'nin dört bir yanındaki kardeşlerimize buradan muhabbetlerimi iletiyorum.



Dünyanın farklı yerlerinde kalbi Türkiye ile atan, milletimizle kaderdaşlık, duygudaşlık, gönüldaşlık yapan tüm dostlarımıza saygılarımı yolluyorum. Gözlerinin pırıltısında güven ve huzur bulduğum sevgili gençlerimizi de aynı şekilde sevgiyle selamlıyor, her birinin tek tek gözlerinden öpüyorum.