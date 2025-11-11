Cumhurbaşkanı Erdoğan kafede vatandaşlarla sohbet etti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün temaslarını Ankara'da sürdürdü.

Sabah saatlerinde Anıtkabir'e gelerek "Anıtkabir Özel Defteri'ni" imzalayan ve Atatürk'ün anısına mozoleye çelenk bırakan Cumhurbaşkanı, daha sonra Atatürk'ü anma programına katıldı.

Öğleden sonra da partisinin Merkez Yürütme Kurulu toplantısına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşamını da vatandaşlarla geçirdi.

AK PARTİ GENEL MERKEZİ'NİN YAKININDAKİ KAFEYE GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından beraberindekilerle AK Parti Genel Merkezi'nin yakınında bulunan bir kafeye uğradı.

VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ

Burada karşılaştığı vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, hatıra fotoğrafı çektirdi ve çocuklara oyuncak hediye etti.