Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile bir araya geldi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüştü. Görüşmede Hakan Fidan ve İbrahim Kalın da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez turu sürüyor. Dün ziyaretlerinin ilk ayağı olan Kuveyt'e giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, akabinde ise Katar'a geçti. RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Katar'ın başkenti Doha'da törenle karşılandı. KATAR EMİRİ AL SANİ İLE GÖRÜŞTÜ Dün akşam saatlerinde Katar'a ulaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz dakikalarda ise Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi. Başkent Doha'da, Emirlik Divanı'ndaki baş başa görüşme, basına kapalı gerçekleşiyor. Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın da yer aldığı görüldü. İŞ BİRLİĞİ VE GAZZE'DEKİ ATEŞKES MASADA Görüşmede, iki ülke arasındaki iş birliklerine ve Gazze'de geçtiğimiz günlerde gerçekleşen ateşkese değinildi. ORTAK ANLAŞMALAR İMZALANACAK Görüşmenin ardından, heyetler bir araya gelecek ve ortak anlaşmaların imza törenine geçilecek.

