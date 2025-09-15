Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar’da: Ana gündem Gazze

Katar'da İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi düzenleniyor...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, zirveye katılmak üzere Katar'ın başkenti Doha'ya gitti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A EŞLİK EDEN İSİMLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sağlık Politikaları Başkanı Prof. Dr. Halit Yerebakan eşlik etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ZİRVEYE KATILIMININ ÖNEMİ

İsrail, 9 Eylül’de Doha’da Hamas müzakere heyetini hava saldırısıyla hedef almış, bunun üzerine İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi olağanüstü zirve kararı almıştı.

Zirvede Türkiye’yi Cumhurbaşkanı Erdoğan temsil edecek.

Zirve öncesinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, hazırlık toplantısına katılmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımı ise Türkiye’nin Katar’a yönelik dayanışma mesajı olarak değerlendiriliyor.