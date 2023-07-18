Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da: Katar Emiri'ne Togg hediye edildi Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Katar'da resmi törenle karşılandı. Başkan Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'ye Türkiye'nin ilk yerli otomobili Togg'u hediye etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 3 gün sürecek olan Körfez turu devam ediyor.

İlk durak olan Suudi Arabistan’a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kapsamdaki görüşme trafiğine Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile başladı.

Oldukça samimi ortamda geçen görüşmede 5 yeni anlaşma imzalandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi törenin ardından heyetler arası görüşmeye başkanlık ettiği Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Prens Selman'a Togg hediye edildi

Görüşmenin ardından Veliaht Prens Muhammed bin Selman kendisine hediye edilen Togg'un direksiyonuna geçti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı oteline bırakmak üzere araçla hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikinci durağı Katar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan'dan bir sonraki durağı Katar oldu.

Katar'da Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından resmi törenle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi törende karşılama kıtasını selamladı.

Karşılama töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Al Sani, törenin ardından baş başa görüşme gerçekleştirdi.

Togg sürprizi

Tören sonrası ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar Emiri'ne Togg sürprizi dikkat çekti.

Katar Emiri'ne Togg hediye edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'ye Türkiye'nin ilk yerli otomobili Togg'u hediye etti.

Direksiyon başına geçti

Şeyh Temim bin Hamed Al Sani Togg direksiyonuna geçerek sürüş gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan eşlik etti

Katar Emiri'nin Togg'u sürdüğü sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan'da kendisine eşlik etti.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği Togg sürüşü keyifli anlara sahne oldu.