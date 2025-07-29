Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki insani durum felaket boyutundadır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı'nı ağırlıyor...

Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştiren Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile külliyede bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı sonrası Tokayev ile düzenlenen anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısında konuştu.

Açıklamalarında İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'ye de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"GAZZE'DEN NAZİ KAMPLARINDAN ÇOK DAHA KÖTÜ, DAHA VAHŞİ VE İNSANLIK DIŞI FOTOĞRAFLAR GELİYOR"

Gazze başta olmak üzere Rusya-Ukrayna Savaşı ve Afganistan gibi başlıklarda görüş alışverişinde bulunduk. Terör Devleti İsrail 22 aydır Filistin halkını canice katlediyor. 360 km²'ye hapsettiği Gazze'ni kardeşlerimize soykırım uyguluyor. Gazze'den Nazi kamplarından çok daha kötü, daha vahşi ve insanlık dışı fotoğraflar geliyor. Tüm dünyanın gözleri önünde bir halk açlık ve susuzlukla öldürülüyor. Gazze'deki insani durum felaket boyutundadır. Masum çocuklar ya açlıktan ya da İsrail işgal güçlerinin silahlarından çıkan kurşunlardan dolayı can vermektedir. İsrail'in açlığı özellikle Filistinlilere karşı bir silah olarak kullanması bunların insanlıktan nasibini almadıklarının en açık göstergesidir. Bu barbarlık karşısında İslam ülkeleri başta olmak üzere herkesin vicdan sahibi tüm ülkelerin, tüm halkların sesini daha fazla yükseltmesi şarttır.



Biz bu konuda ne yapılması gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz. Gazze halkına soykırım uygulayanların hukuk ve tarih önünde hesap verdiği günleri de inşallah göreceğiz.

"KAZAKİSTAN BÖLGEDEKİ EN BÜYÜK TİCARİ ORTAĞIMIZ"

Konseyinin beşinci toplantısı vesilesiyle ülkemizde ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Hatırlayacaksınız, 2009 yılında stratejik ortaklığımızı ilan ettiğimiz Kazakistan'la münasebetlerimizi 3 yıl önce geliştirilmiş stratejik ortaklık düzeyine yükseltmiştik. Kazakistan bölgenin en büyük ekonomisi, bizim de bölgedeki en büyük ticari ortağımız.



Ticaret hacminde 15 milyar dolar seviyesini hedef alarak yolumuza devam ediyoruz. Yatırımlarımız 5 milyar dolar seviyesine ulaştı. Kazakistan'ın ülkemizdeki yatırımları ise 1,5 milyar dolara yaklaştı. Müteahhitlik firmalarımız bugüne kadar 30 milyar dolar değerinde 500'ün üzerinde projeyi başarıyla üstlendi. Bugün de savunmadan enerjiye, ulaştırmadan bilim ve teknolojiye çok geniş bir yelpazede görüş alışverişimiz oldu.

"20 BELGEYİ İMZALADIK"

Neticede biraz önce şahit olduğunuz çok sayıda belge üzerindeki 20 belgeyi imzaladık. Madencilik ve nadir toprak elementleri gibi bu sektörlerde işbirliği imkanlarını değerlendirdik. Daha fazla miktarlarda Kazak petrolünün ülkemiz üzerinde dünya pazarlarına ulaştırılmasının yollarını ele aldık. İpek yolunun günümüzdeki karşılığı olan hazır geçişli orta koridorun kullanımı ve geliştirilmesi hususunda yapabileceklerimizi istişare ettik. Askeri ve savunma sanayi işbirliğimizi daha ileriye taşıyacak somut projeleri görüştük.



Güvenlik işbirliği ve FETÖ başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadele konuları da gündem başlıklarımız arasında yer aldı. Ülkemizi ziyaret eden Kazak turist sayısı her geçen yıl artıyor. Geçtiğimiz sene 900 bine yakın Kazak kardeşimizi ülkemizde ağırladık.

"KAZAKİSTAN, TÜRK VATANDAŞLARINA VİZE MUAFİYET SÜRESİNİ 90 GÜNE ÇIKARDI"

Ülkemizden de Kazakistan'a yönelik bir teveccüh olduğunu görüyoruz. Kazakistan, Türk vatandaşlarına vize muafiyet süresini 90 güne çıkardı. Bu karardan dolayı değerli kardeşim Tokayev'e teşekkür ediyorum. Eğitim ve kültür konuları her zaman olduğu gibi yine gündemimizdeydi. İlk kapsamlı ortak projemiz olan Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi 30 yılı aşkın süredir 100 binden fazla mezun verdi.



Şimdi de Sayın Tokayev ile Türkiye Marif Vakfı'nın Aslana ve Almatada birer okul açma çalışmalarına başladığının müjdesini buradan vermek isterim. Ayrıca Gazi Üniversitesi de Güney Kazakistan Pedagoji Üniversitesi'nde bir şube açacak. Kıymetli basın mensupları, bu sene Kazakistan'ın milli şairi, Kazak halkının büyük dahisi, mütefekkir Abay Kunanbayev'in 180. doğum yıldönümü. İsmini Kazak kardeşlerimizle birlikte tüm Türk dünyasının kalbine derin saygıyla yazdıran o büyük şairi bu vesileyle rahmetle iade ediyorum.

"KIBRIS TÜRKLERİYLE DE DAYANIŞMAMIZI GÜÇLENDİRMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Doğu Akdeniz'den Türkistan'ın en ucra köşelerine uzanan coğrafyamızda, dilde, fikirde, işte birlik şiarıyla hareket ediyoruz. Gerek ikili ilişkiler, gerek aile meclisimiz olan Türk devletleri teşkilatı bünyesinde Türk dünyasının güçlenmesi için birlikte çalışıyoruz. Kazakistan'ın teşkilatımızın 2026'daki gayri resmin zirvesine, Türkistan'da ev sahipliği yapacak olmasından memnuniyet duyduk.



Türk dünyasının asli ve ayrılmaz bir unsuru olan Kıbrıs Türkleriyle de dayanışmamızı güçlendirmeye devam ediyoruz. Biraz önce Sayın Tokayev ile kabul ettiğimiz ortak bildiride, Kıbrıs Türklerinin eşit ve özden gelen haklarına saygı duyulmasını özellikle istişare ettik. Değerli Mevsutlarım, Cumhurbaşkanı Sayın Tokayev ile dünyanın içinden geçmekte olduğu bu zorlu süreçte bölgesel ve uluslararası meseleleri de değerlendirdik.

"TÜRKİYE-KAZAKİSTAN KARDEŞLİĞİNE YAPTIĞI EŞSİZ KATKILARDAN ÖTÜRÜ DEVLET NİŞANIMIZI TEVCİH EDECEĞİZ"