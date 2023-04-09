Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbleyi bilmeyenler, seccadeye ayakkabıyla basar Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun seccade üzerinde ayakkabılı pozuna göndermede bulundu.

AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da toplu açılış törenine katıldı.

Törenin adresi, Pendik ilçesiydi. Erdoğan, Çamçeşme Mahallesi Marmara Caddesi'nde düzenlenen programda konuştu.

Konuşmasına Ramazan ayını tebrik ederek başlayan Erdoğan, depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi, yaralılara acil şifa dileğinde bulundu.

"Konutları en yakın zamanda bitireceğiz"

Deprem bölgesinde şu anda enkazın kaldırıldığını, en yakın zamanda konutları bitirerek hak edenlere teslim etme gayreti içerisinde olduklarını dile getiren Erdoğan, şöyle dedi:

Buradan, afetle mücadele eden vatandaşlarımızla birlikte ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'yı savunan Filistinli kardeşlerimize de dua ediyoruz.



Buradan bir damla suya, bir kuru ekmeğe muhtaç bir şekilde Ramazan'ı geçiren Yemenli kardeşlerimize dua ediyoruz. Buradan her türlü ayrımcılığa ve baskıya rağmen inançlarına sahip çıkan gurbetçilerimize dua ediyorum.

Kılıçdaroğlu'na gönderme

6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seccadeye ayakkabısıyla bastığı fotoğrafla gündeme gelmişti.

"Kıbleyi bilmeyenler, seccadeye ayakkabıyla basar"

O fotoğrafa göndermede bulunan Erdoğan, tören alanındaki bir kişinin seccade göstermesi üzerine şu ifadelere yer verdi:

Seccadeyi gösteriyor da seccadeyi niçin gösterdiğini anlıyorum. Sevgili kızlarımız, siz kıblenizi biliyorsunuz ama kıbleyi bilmeyenler tabii ki seccadeye ayakkabıyla basar ama bunlara asıl kıblenin neresi olduğunu 14 Mayıs'ta siz bildireceksiniz.

"Pendik, bizi daima bağrına basan bir ilçemiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendilerinin dertleri olduğuna dikkati çekerek şöyle devam etti:

Fakat istismarla bu yollarda dolaşanlar, istismarla sağa sola savrulanlar bilmezler ki inşallah 14 Mayıs'ta gereken dersi benim milletim onlara verecektir. Balkanlar'dan Kafkaslar'a, Afrika'dan Asya'ya kalbi bizimle çarpan tüm gönül dostlarımıza dua ediyoruz. Rabb'imizden bu Ramazan-ı Şerif'in coğrafyamızdaki zulüm, açlık, afet ve savaşlar sebebiyle buruk geçirdiğimiz son ramazan olmasına dua ediyoruz.



Kardeşlerim bugün bir kez daha Pendik'te bulunmanın bahtiyarlığı içindeyim. Bugün bir kez daha Pendik'in vefalı, yürekli, mert, kadirşinas insanlarıyla kucaklaşmanın sevinci içindeyim. Biz, tüm ilçeleriyle İstanbul'u bir başka seviyoruz. Özellikle Pendik'i bambaşka seviyoruz. Pendik, bize sahip çıkan, bizi daima bağrına basan bir ilçemiz. Pendik, aynı zamanda milli iradenin kalesi olan da bir ilçemiz.



Bilhassa şu an toplandığımız meydanın bizim için çok ayrı bir anlamı ve önemi var. Hani hep diyorum ya ah şu meydanların bir dili olsa da konuşsa. İşte bu meydan mücadelemizin de muhabbetimizin de bizzat şahidi olan bir meydan. İşte şu muhteşem katılım buraya gelene kadar caddenin sağında solundaki vatandaşlarımın ilgi ve alakası neyin ne olduğunu açıkça gösteriyor. Sordum, emniyete dedim ki 'Bugünkü bu törene katılım ne?' Aldığım cevap şu: '50 bin.' Yürüyoruz. 'Yürüyecek bu millet arkandan' diyorlar.

"Kentsel dönüşüm projesini hayata geçiriyoruz"

Erdoğan, "4 milyar lirayı aşan tüm bu eserlerin Pendik'e hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu, kentsel dönüşüm projesinden bahsetti:

(Pendik) Orta ve Dumlupınar mahalleleri kentsel dönüşüm projesini 142 bin 600 metrekare alanda hayata geçiriyoruz. 1316 hak sahibi vatandaşımızla anlaştık.

"Karnemiz ortadadır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizi size karşı mahcup edecek hiçbir adım atmadık. Gizlimiz saklımız yok, 1994 yılından bu yana karnemiz ortadadır. Cumhur İttifakı ile 7'li kumar masası arasındaki vizyon ve gündem farkını siz de görüyorsunuz." diye ekledi.