Kemal Kılıçdaroğlu'ndan seccade savunması: Hatasız kul olmaz

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Seçime sayılı günler kala altılı masanın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccadeye ayakkabıyla basarak verdiği pozun yankıları sürüyor.

Konuk olduğu bir iftar programı sonrası sosyal medyaya düşen karelerin ardından büyük eleştiri alan Kılıçdaroğlu, kendisini savundu.

Habertürk'te 'Olaylar ve Görüşler' programına konuk olan Kılıçdaroğlu, inançlara ve kimliklere saygı duyan samimi bir Müslüman olduğunu söyledi.

Gelen eleştirileri yakından takip ettiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

Bir yerde hata yapmışsak 'Evet hata yaptık' diyoruz. Hata insana özgü kavramdır. Hatasız kul olmaz diye şarkı bile var. Orhan Gencebay'ındı yanlış hatırlamıyorsam. Seccade olayı o kadar çok anlatıldı ki. İsmail Müftüoğlu Bey, eski Adalet Bakanı, bir platformun yöneticisi. Bir iftar yemeği verdi. Orada akaddemisyen insanlar vardı.



Güzel bir iftar yaptık, dualar okundu. Arkasından konuşmalar yapıldı. Lokantanın iç bölümüne geçildi. Orada fotoğraflar çekildi. Yerde seccade olduğunu fark etmedim. İsmail Bey de fark etmedi. Kendisi Milli Selamet Partili eski Adalet Bakanı. Bir yanlışımız vardı orada, fark edemedik.



Biz politikacılar yere çok az bakarız. Hep karşıya bakarız. Koruma uyarır 'Efendim kaldırım var, çukur var' diye. Gelen kişilerle fotoğraf çektirdik. Eleştiri gelebilir. Kalkıp da bir suçlama yapmak istemem. Ben samimi bir Müslümanım. Onu bilmiyorum ama gerçeklerden yola çıkarım. Tuzak, komplo diyenler oldu. O gerçeği bir gerekçeye sığdırmam bana yakışmaz.



Ben samimi Müslümanım. Herkesin inancına, kimliğine saygı duyarım. Benim kalkıp da onu gerekçelendirip başka bir şeylerle örtmeye çalışmam olmazdı. Evet bunu samimi Müslümanlara sığınıyorum. Bir eksiğimiz, yanlışımız vardı evet doğru.