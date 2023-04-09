Kemal Kılıçdaroğlu'yla seccade üzerinde fotoğraf çektiren adaylar listelere giremedi

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerin atmosferine girildi.
Siyasilerin yurt gezileri takip edilirken, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili geçtiğimiz günlerde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday adaylarıyla yaptığı görüşmeler ve gezilerden birinde, yere seccadelerin serili olduğu bir mekanda fotoğraf çektirmesi tepkilere neden oldu.
Seccade skandalı günlerce konuşuldu
Tepkiler sonrası Kılıçdaroğlu'nun "Haberim yoktu, bilmiyordum, özür dilerim" ifadeleri tartışma konusu oldu.
Yaşananların ardından bugün milletvekili aday listeleri açıklandı.
Milletvekili adaylarını açıklayan CHP'de, Kılıçdaroğlu'nun seccade skandalında yer alan CHP Düzce Milletvekili Aday Adayı Azade Ay ve CHP İstanbul 2. Bölge Aday Adayı Avukat Ali Acar listelere giremedi.
Fotoğraflarda yer alan 2 aday adayı da listeye giremedi
Dikkat çeken bu detay sonrası, 'seccade skandalı 2 ismin üstünü çizdirdi' yorumları yapıldı.
Öte yandan ilk fotoğrafın basına yansımasının ardından ikinci kare de CHP İstanbul 2. Bölge Aday Adayı Avukat Ali Acar tarafından paylaşılmıştı.
O anlara ilişkin açıklama yapan Acar, "Otantik bir görünüm vardı. Seccade değil de antika kilim gibi düşündüm." demişti.