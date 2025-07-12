Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılcahamam Toplu Açılış ve Anahtar Teslim Töreni'nde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen Kızılcahamam Toplu Açılış ve Anahtar Teslim Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmasında önemli açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"37 eserimizin açılışını az sonra birlikte yapacağız. İlçemize vizyon katan bu eserler şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Eserlerimizle, projelerimizle, milletimize verdiğimiz sözleri tutmaya devam ediyoruz. Durmak yok yola devam.

Milli mücadelenin karargahı olan Ankara için gece gündüz çalışıyoruz. Ankara'nın her yerinde kentsel dönüşüm diyerek modern yapılar inşa ediyoruz. Sokak sağlıklaştırma projeleri ile başkentimizi nakış nakış işliyoruz."

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