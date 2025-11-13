Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ı resmi törenle karşıladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Siyaset arenasının beklediği görüşme....

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Ankara'ya geldi.

RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI

Erhüman, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı.

Konuk Cumhurbaşkanı Erhürman’ın içinde bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önündeki caddede karşılayan süvariler, Erhürman’a protokol kapısına kadar eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı.

İSTİKLAL MARŞI OKUNDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Erhürman’ın tören alanındaki yerlerini almalarının ardından 21 pare top atışı eşliğinde İstiklal Marşı çalındı.

Erhürman, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı 'Merhaba asker' diyerek selamladı. Törende tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

GAZETECİLERE POZ VERDİLER

Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve Erhürman, merdivenlerde Türkiye ve KKTC bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.

Daha sonra baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve Erhürman, ikili ve heyetler arası gerçekleştirecekleri görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı gerçekleştirecek.

TÜRKİYE-KKTC İLİŞKİLERİ ELE ALINACAK

Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, Kıbrıs meselesine ilişkin güncel gelişmeler değerlendirilecek olup, Türkiye-KKTC ilişkileri tüm veçheleriyle ele alınması bekleniyor.

OYLARIN YÜZDE 62,76'SINI ALMIŞTI

Erhürman, 19 Kasım'da yapılan ve sekiz adayın yarıştığı seçimde oyların yüzde 62,76'sını alarak Cumhurbaşkanı seçilmişti.

Ankara'nın desteklediği ve iki devletli çözümü savunan eski Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise oyların yüzde 35,81'ini almıştı.