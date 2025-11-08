Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kocaeli'deki yangında hayatını kaybedenlere rahmet diliyorum

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye'yi sarsan felaket...

Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Mimar Sinan Caddesi'nde parfüm imalatı da yapılan bir depoda, bilinmeyen nedenle büyük bir yangın çıktı.

6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 4 kişi de yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Yangında hayatını kaybeden kişilerin isimlerine ulaşıldı. Yangında; Şengül Yılmaz, Tuğba Taşdemir, Cansu Esetoğlu, Nisa Taşdemir, Esma Gigan ve Hanım Gülekin'in hayatını kaybettiği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan, yaşanan acı olaya ilişkin bir açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"HAYATINI KAYBEDENLERE ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUM"