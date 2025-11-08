Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kocaeli'deki yangında hayatını kaybedenlere rahmet diliyorum

- Kocaeli Dilovası'ndaki parfüm dolum tesisinde çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangında hayatını kaybedenlere rahmet diledi.
- Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Türkiye'yi sarsan felaket...
Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Mimar Sinan Caddesi'nde parfüm imalatı da yapılan bir depoda, bilinmeyen nedenle büyük bir yangın çıktı.
6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 4 kişi de yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
Yangında hayatını kaybeden kişilerin isimlerine ulaşıldı. Yangında; Şengül Yılmaz, Tuğba Taşdemir, Cansu Esetoğlu, Nisa Taşdemir, Esma Gigan ve Hanım Gülekin'in hayatını kaybettiği öğrenildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan, yaşanan acı olaya ilişkin bir açıklama geldi.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:
"HAYATINI KAYBEDENLERE ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUM"
Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde, bir depoda meydana gelen yangında hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum.
Yangınla alakalı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız başta olmak üzere ilgili birimlerimiz soruşturmalarına başlamıştır.
Yangında vefat eden kardeşlerimizin ailelerine, yakınlarına başsağlığı dileklerimi iletiyor, yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyorum.