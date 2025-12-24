Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Dibeybe ile görüştü: Taziyelerini iletti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dün akşam Ankara'da üzen gelişme...

Ankara'ya resmi ziyaret için gelen Libya Genelkurmay Başkanı Başkanı Muhammed el-Haddad'ın da aralarında bulunduğu askeri heyeti taşıyan Falcon 50 tipi jet, Trablus'a gitmek üzere havalanırke Haymana ilçesinde düştü.

8 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada Libya Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı'nın da aralarında bulunduğu 5'i asker, 8 kişi hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, düşen uçağın ses kayıt cihazının ve karakutusunun bulunduğunu açıkladı.

DİBEYBE İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Millî Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

TAZİYELERİNİ İLETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad ve beraberindekileri taşıyan uçağın düşmesi sonucu hayatlarını kaybetmelerinden duyduğu üzüntü ile taziye dileklerini ifade etti.