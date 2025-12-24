Libya askeri heyetinin jeti Ankara'da düştü: İşte yaşananlar

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ankara'yı hareketlendiren olay...

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'daydı.

Al-Haddad ilk olarak, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler tarafından kabul edildi.

Daha sonra ise Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile bir araya geldi.

JET 20.17'DE HAVALANDI

Başkent'teki temaslarını tamamlayan askeri heyet, daha sonra Esenboğa Havalimanı'na geçti.

Heyeti taşıyan Falcon 50 tipi iş jeti, Tripoli'ye hareket etmek üzere saat 20.17'de havalandı.

20.36'DA İRTİBAT KESİLDİ

Uçak kalkıştan bir süre sonra elektik arızası nedeniyle acil iniş bildiriminde bulundu.

Havalimanına geri dönüş yapmak isteyen uçakla saat 20.36'da Haymana üzerindeyken irtibat kesildi.

Uçakla irtibatın kesilmesi sonrası bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Çok sayıda jandarma, itfaiye, acil sağlık ve arama-kurtarma ekibi enkaza ulaşmak için çalışma başlattı.

Ancak bölgedeki yoğun sis ve yağış ekiplerin çalışmalarını olumsuz etkiledi.

ENKAZA ULAŞILDI

Yaklaşık 2 buçuk saatlik bir çalışma sonrası uçağın enkazına, Haymana Kesikkavak köyünün 2 kilometre güneyinde ulaşıldı.

Olay yerine ulaşan ekipler, parçalara ayrılmış uçak enkazıyla karşılaştı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, uçağın düşme anında büyük bir patlama yaşanması dikkat çekti.

Bu sebeple de enkazın büyük bir alana dağıldığı görüldü.

ÇALIŞMALAR HIZLANDI

Gece boyunca yoğun yağış ve sise rağmen devam eden arama tarama faaliyeti, günün ilk ışıklarıyla hızlandı.

Uçağın düştüğü alanı güvenlik çemberine alan jandarma ekipleri, sivillerin bölgeye geçişine izin vermiyor.

Alanın balçık oluşu nedeniyle bölgeye paletli ambulanslar sevk edildi.

Yetkililer, AFAD tarafından kurulan mobil koordinasyon merkezinden çalışmaları takip ediyor.

ALİ YERLİKAYA KONUŞTU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, düşen Libya heyetini taşıyan uçağa dair açıklamalarda bulundu.

Bakan Yerlikaya, "Saat 02:45'te uçağa ait ses kayıt cihazı, saat 03:20'de ise kara kutu bulunmuştur. Bunların inceleme ve değerlendirme süreçleri ilgili kurumlarca başlanmıştır" dedi.

"KARA KUTUSU BULUNDU"

Yerlikaya, şu bilgileri verdi:

8 kişi taşıyan uçak teknik arıza nedeniyle geri dönüş yapacağını bildirdi. Saat 20.32'de teknik arıza nedeniyle dönüş bildirdi. Ekipler derhal bölgeye sevk edilmişti. Olay mahaline saat 22.00 sıralarında oluşan jandarma ekiplerince uçağın parçalarına ulaşıldı. Adli ve kriminal süreç devam etmektedir. Enkaz alanı 3 kilometrelik alandan oluşuyor. Olay yerinde yürütülen çalışmalar neticesinde 02.45'te uçağa ait ses kayıt cihazı ve saat 03.20'de kara kutuya ulaşıldı. Libya'dan 20 kişilik heyet geliyor.

3 GÜNLÜK MİLLİ YAS İLAN EDİLDİ

Hayatını kaybedenler arasında Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Al-Haddad'ın yanı sıra Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral el-Fituri Gribel'in de bulunduğu öğrenildi.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe de kaza nedeniyle sosyal medyadan bir taziye mesajı paylaştı.

Ardından Libya Birlik Hükümeti, ülkede 3 günlük milli yas ilan etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Uçak kazasıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı.

Bu kapsamda bir Cumhuriyet Başsavcıvekili koordinesinde 4 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi.

KARAKUTUYU ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Kazanın nedeninin araştırılması amacıyla bölgede kaza kırım ekipleri tarafından inceleme de başlatıldı.

Bu çerçevede uçağa ait karakutunun bulunması için arama çalışmaları sürüyor.

Yapılan incelemeler doğrultusunda uçağın kesin düşme sebebi netleşecek.

BÜYÜKELÇİ BİLGİ ALDI

Libya'nın Ankara Büyükelçisi Mustafa el-Kuleyb de bölgeye gelerek uçak kazası ile ilgili yetkililerden bilgi aldı.

UÇAKTA KİMLER VARDI?

Uçakta; Genelkurmay Başkanı Al-Haddad ile birlikte Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Al-Fayturi Gharib, Libya Askeri Sanayi Başkanı Tuğgeneral Mahmoud Al-Qatiwi, Genelkurmay Başkanı Danışmanı Mohamed Al-Asawi Diab ve Genelkurmay Başkanlığı Fotoğrafçısı Mohamed Omar Ahmed Mahjoub ve üç mürettebat bulunuyordu.

LİBYA BAŞBAKANI DİBEYBE'DEN BAŞSAĞLIĞI DUYURUSU

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Ankara'da düşen uçaktaki Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed el-Haddad ve beraberindeki heyet için taziye mesajı yayımladı.

Dibeybe sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Büyük bir üzüntü ve kederle, Libya Ordusu Genelkurmay Başkanı Muhammed El-Haddad ve Kara Kuvvetleri Komutanı Feyturi el-Gribil, Askeri İmalat Kurumu Komutanı Tuğgeneral Mahmud El-Katavi, Genelkurmay Başkanı Danışması Muhammed Asavi Diyab, Genelkurmay Başkanlığı Basın Ofisi Fotoğrafçısı Muhammed Mahcub'un Ankara'ya yaptıkları resmi ziyaret dönüşünde trajik bir kazada hayatlarını kaybettikleri haberini almış bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Başbakan Dibeybe mesajında şu ifadelere yer verdi:

Bu (kaza), vatan, askeri kurumlar ve tüm Libyalılar için büyük bir kayıptır. Ülkelerine samimiyet ve özveriyle hizmet etmiş, disiplin, sorumluluk ve milli bağlılık konusunda örnek teşkil etmiş insanları kaybettik. Şehitlerimizin ailelerine ve Silahlı Kuvvetlerdeki silah arkadaşlarına en derin taziyelerimizi ve yürekten başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Yüce Allah'tan onlara bol rahmetini ihsan etmesini, onları geniş cennetine kabul etmesini ve ailelerine ve sevdiklerine sabır ve teselli vermesini niyaz ediyoruz.

LİBYA BAŞKANLIK KONSEYİ BAŞKANI MENFİ'DEN TAZİYE MESAJI

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, Ankara'da düşen uçakta hayatını kaybeden ülkesinin Genelkurmay Başkanı Muhammed el-Haddad ve beraberindeki heyet için taziye mesajı yayınladı.

Başkanlık Konseyinden yapılan açıklamada, Konsey Başkanı Menfi'nin taziye ve başsağlığı mesajı yayımlandı.

Menfi, mesajında, Genelkurmay Başkanı Haddad ve beraberindeki heyetin düşen uçakta hayatını kaybetmesi nedeniyle derin üzüntü içinde olduğunu belirtti.

Konsey Başkanı Menfi, "Türkiye Cumhuriyeti'ndeki resmi bir görevden başkent Trablus'a dönerken meydana gelen trajik bir kaza ve yürek burkan olay sonucu acı kayıpları nedeniyle Libya halkının tümüne en derin taziyelerimizi ve içten başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.

BURHANETTİN DURAN: JET ELEKTRİK ARIZASINDAN KAYNAKLI ACİL DURUM BİLDİRDİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da olaya ilişkin bir açıklama yaptı.

Duran, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad ile birlikte dört kişi ve üç mürettebatın uçakta olduğunu belirtti.

Duran jetin, 20:17’de Esenboğa havalimanından kalktıktan sonra 20:33’te hava kontrol merkezine elektrik arızasından kaynaklı acil durum bildirdiğini ve acil iniş talebinde bulunduğunu açıkladı.

Duran paylaşımında, "Uçak hava kontrol merkezi tarafından tekrar Esenboğa havalimanına yönlendirilmiş ve havalimanında gerekli önlemler alınmaya başlamıştır. Acil iniş için alçalmaya başlayan uçak 20:36’da radar ekranından kaybolmuş ve sonrasında irtibat kurulamamıştır. İçişleri Bakanlığımıza bağlı ekiplerce başlatılan arama faaliyetleri sonucunda düştüğü anlaşılan uçağa ait enkaza ulaşılmış olup, ilgili tüm kurumlarımızca gerekli çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir." ifadelerini kullandı.

Basın-yayın kuruluşlarına ve kamuoyuna sadece resmi makamlar tarafından yapılan açıklamalara itibar edilmesi uyarısı yapan Duran, “Bunun haricinde sosyal medyadaki teyitsiz bilgi, spekülasyon ve komplo teorilerini dikkate almaması, dezenformasyon girişimlerine prim verilmemesi adına oldukça önemlidir.” dedi.

DÜŞEN UÇAĞIN ÖZELLİKLERİ NELER?

Dassault Falcon 50, Fransız Dassault Aviation tarafından geliştirilen, üç motorlu (trijet) bir iş jetidir.

Kısa özetle "uzun menzil + güvenilirlik" dendiğinde akla gelen klasiklerden.

Temel bilgiler

İlk uçuş: 1976

Üretim: 1976–2008

Motor: 3 × Honeywell TFE731 turbofan

Menzil: ~6.300 km (≈3.400 nm)

Kabin: 8–9 yolcu (konfigürasyona bağlı)

Kalkış mesafesi: Görece kısa pistlerde güçlü performans

Neden önemli?

Trijet avantajı: Okyanus/uzun rota operasyonlarında ekstra güven hissi.

Kısa pist performansı: Küçük havalimanlarına erişim.

Dayanıklılık: Sert hava koşullarında ve yoğun kullanımda sağlam reputasyon.

Kullanım alanları

VIP / iş jeti

Devlet & askeri görevler (VIP taşıma, özel görev uyarlamaları)

Artılar / Eksiler

Artılar: Uzun menzil, güvenilirlik, kısa pist yeteneği

Eksiler: Üç motor → yakıt ve bakım maliyeti; modern twinjet’lere kıyasla daha yaşlı aviyonikler