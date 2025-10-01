Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'ten 'Terörsüz Türkiye' mesajı verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM), 28'inci dönem 4'üncü yasama yılının başlaması nedeniyle düzenlenen törende açılış konuşması gerçekleştirdi.

Konuşmasında gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarında 'Terörsüz Türkiye' sürecine de yer verdi.

Konuya ilişkin sözlerine, Devlet Bahçeli'ye teşekkür ederek başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Buradan Meclis kürsüsünden tekrar ifade etmek isterim: Türkiye Cumhuriyeti Devleti hiçbir dünyevi güç karşısında diz çökmez, boyun eğmez, taviz vermez ve egemenliğini asla pazarlık konusu yapmaz." mesajı verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle

"SAYIN BAHÇELİ’YE TEŞEKKÜRLERİMİ İFADE EDİYORUM"

Değerli milletvekilleri, geçen yıl tam bu vakitte, yeni yasama dönemi başlangıcında bu kürsüde iç cephemizin tahkimine dikkat çekmiş, topluma örnek olacak şekilde Meclisimizin iktidar ve muhalefetiyle uyum, ittifak, uzlaşı, karşılıklı saygı çerçevesinde çalışması temennilerimi dile getirmiştim.



Aynı gün Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, gerek Meclis Genel Kurulu’nda nazik tavrıyla gerekse Meclis dışında yaptığı ufuk açıcı beyanatlarıyla iktidar ve muhalefetiyle terörsüz bir Türkiye’nin inşası için düşüncelerini paylaştı. Geride bıraktığımız bir yıl içinde terörsüz Türkiye hedefimize yönelik tarihi nitelikte adımlar atıldı, önemli mesafeler alındı. Bu vesileyle, engin siyasi tecrübesi, birikimi ve dirayetiyle Terörsüz Türkiye idealimizin mimarlarından olan Sayın Devlet Bahçeli’ye bir kez de huzurlarınızda ülkem ve milletim adına teşekkürlerimi ifade ediyorum.

"TERÖR BELASI BİTME NOKTASINA GELMİŞTİR"

Aynı şekilde, bu bir yıllık süreçte yapıcı duruş ve çabalarıyla Türkiye’nin terörden arındırılması yolunda önemli katkılar vermiş olan DEM Parti heyetine ve yönetimine de şükranlarımı sunuyorum. Son nefesine kadar terör duvarının yıkılması, milletimizin her karışında barış ve kardeşliğin egemen olması için ter döken İstanbul Milletvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder’i de burada rahmetle anıyorum.



Geride bıraktığımız bir yıl içinde terör örgütü saldırılarını durdurmuş, kendisini feshettiğini açıklamış, sembolik bir törenle silahlarını yakmıştır. 1984’ten bu yana hem on binlerce can kaybına hem de 2 trilyon dolarlık ekonomik kayba yol açan terör belası böylece bitme noktasına gelmiştir. Sürecin son derece hassas olduğunun farkındayız, ancak en başından itibaren olumlu bakıyoruz, olumlu bakmak için çaba sarf ediyoruz.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ HİÇBİR DÜNYEVİ GÜÇ KARŞISINDA DİZ ÇÖKMEZ, EGEMENLİĞİNİ ASLA PAZARLIK KONUSU YAPMAZ"

Buradan Meclis kürsüsünden tekrar ifade etmek isterim: Türkiye Cumhuriyeti Devleti hiçbir dünyevi güç karşısında diz çökmez, boyun eğmez, taviz vermez ve egemenliğini asla pazarlık konusu yapmaz.



Bu meyanda bazı muhalefet partilerinin tahrikleriyle zihinlerinde soru işareti oluşan vatandaşlarımız varsa, hepsi müsterih olsun. Özellikle şehitlerimizin muhterem aileleri ve gazilerimiz bilsinler ki, onların aziz hatıralarına gölge düşürecek hiçbir adımın atılmasına ne hükümet olarak biz, ne Cumhur İttifakı’ndaki ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi, ne de bu Yüce Meclis müsaade edecektir.



Hedefimiz terörün bitmesi, kardeşliğin kuvvetlendirilmesidir. Adımlarımızı sadece ve sadece bu hedefe yönelik atıyoruz. Terörsüz Türkiye idealimizin en önemli merkezi hiç kuşku yok ki burası, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir.

"BURADA MÜHİM OLAN, TÜRKİYE'NİN MİLLİ, ÇÖZÜM ODAKLI SİYASİ PARTİLERİNİN BÖYLE HAYATİ BİR MESELE İÇİN AYNI KOMİSYON ÇATISI ALTINDA BULUŞMASI"

Meclis çatısı altında Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu siyasi partilerimizin kahir ekseriyetinin temsilcileri ile çalışmalarına başlamış, şu ana kadar da 12 toplantı yapmıştır. Komisyon çalışmalarını tamamladığında şüphesiz elimizde çok önemli doneler olacaktır. Komisyonda dile getirilen önerilerin istişare ve uzlaşma neticesinde hayata geçirilmesi bir sonraki aşamayı teşkil edecektir.



Burada mühim olan, Türkiye'nin yerli, milli, çözüm odaklı siyasi partilerinin böyle hayati bir mesele için yük alması, aynı komisyon çatısı altında buluşması, konuşması, birbirini saygıyla dinlemesi, istişareler yapmasıdır. Bu, ülkemiz demokrasisi adına umutlarımızı büyüten çok müstesna bir kazanımdır.

"BU KOMİSYON GÖSTERMİŞTİR Kİ SİLAHLA ÇÖZÜM OLMAZ"