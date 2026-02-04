Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'da

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye ve Orta Doğu ilişkileri hız kesmeden devam ediyor.

Diplomatik ilişkileri bir üst lige taşıyan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın daveti üzerine Suudi Arabistan'a gitti.

Ziyaretlerde Gazze, bölgesel barış, istikrar ve iş birliği başlıkları ele alındı.

ORTAK BİLDİRİ YAYINLANDI

Ayrıca Türkiye ve Suudi Arabistan, 31 maddelik ortak bildiri yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir sonraki adresi için bugün Suudi Arabistan'dan ayrılarak Mısır'a hareket etti.

KAHİRE'YE GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere özel uçak "TUR" ile Mısır'ın başkenti Kahire'ye geldi.

SİSİ KARŞILADI

Erdoğan, Kahire Uluslararası Havalimanı'nda, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve eşi Entissar Amer ile Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen tarafından karşılandı.

BAKANLAR EŞLİK ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile bazı yetkililer de Mısır'a geldi.

İKİLİ GÖRÜŞMEYE GEÇİLDİ

İki lider karşılama töreninin ardından görüşme için salona geçti.

O anlarda objektiflere yansıyan görüntüler paylaşıldı.

İKİLİ İLİŞKİLER VE BÖLGESEL KONULAR KONUŞULDU

Görüşmede, iki ülke ilişkilerinin yanı sıra küresel ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahire temasları kapsamında iki ülke arasında anlaşmaların imza törenine de katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sisi'nin görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.