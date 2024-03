Cumhurbaşkanı Erdoğan: 31 Mart'ta milli irade bayramını ilan edeceğiz

ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği sürüyor.

Dün Antalya'da konuşan Erdoğan, bugün ise Muğla mitinginde vatandaşlarla bir araya geldi.

Muğla mitinginde vatandaşlarla buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan alanda, 50 bin kişi olduğunu söyledi.

Muğla'ya yapılan yatırımlar olmak üzere birçok konuda önemli açıklamalar yapan Erdoğan, ayrım yapmadan herkese hizmet ettiklerini söyleyerek 31 Mart'ı işaret etti.

"31 Mart'ta milli irade bayramını ilan edeceğiz" diyen Cumhurbaşkanı şu ifadelere yer verdi;

"Yeni bir kalkınma hamlesinin startını...

"Muğla'daki oy oranlarımız için tüm Muğlalılara teşekkür ediyorum"

Sevgili Muğlalılar, kıymetli hanımefendiler, değerli gençler, aziz kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sizlerle birlikte olmaktan memnuniyet duyuyorum.

Muğla'ya yapılan her hizmette mührümüz var, damgamız var. Kendimi fahri Muğlalı olarak da görüyorum. Bu vesileyle geçtiğimiz mayıs ayındaki seçimlerde yüzde 34,5 oy oranı için tüm Muğlalılara teşekkür ediyorum.



Biz bugüne kadar sadece eser ve hizmet siyaseti yaptık. Alt yapı eksikleri gidermek için çalıştık, ülkemizi 21 yılda 3 kat büyüttük. Hiç kimseyi hiçbir zaman ötekileştirmedik. Her kesimden vatandaşımızın tamamını kucakladık, tamamına hizmet ettik.



Kürt kardeşlerimizin hakkını da biz savunduk. Ege'ye de Doğu Anadolu'nun her karışına da yatırımları biz götürdük. Biz bu ülkeyi 81 ilin tamamıyla kucakladık. Türkiye'yi önce 2023 hedefleriyle sonra da Türkiye Yüzyılı hedefleriyle biz buluşturduk.