Cumhurbaşkanı Erdoğan: 31 Mart'ta milli irade bayramını ilan edeceğiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla mitinginde kendisini coşkuyla karşılayan vatandaşlarla bir araya geldi. Ayrım yapmadan hizmet ettiklerini söyleyen Erdoğan, 31 Mart'ın milli iradenin bayramı olacağını da söyledi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği sürüyor.

Dün Antalya'da konuşan Erdoğan, bugün ise Muğla mitinginde vatandaşlarla bir araya geldi.

Muğla mitinginde vatandaşlarla buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan alanda, 50 bin kişi olduğunu söyledi.

Muğla'ya yapılan yatırımlar olmak üzere birçok konuda önemli açıklamalar yapan Erdoğan, ayrım yapmadan herkese hizmet ettiklerini söyleyerek 31 Mart'ı işaret etti.

"31 Mart'ta milli irade bayramını ilan edeceğiz" diyen Cumhurbaşkanı şu ifadelere yer verdi;

"Yeni bir kalkınma hamlesinin startını...

Şu anda karşımdaki katılımın rakamı 50 bin. Ramazan ayının rahmetli ve bereketli iklimine yaklaşıyoruz. İnşallah beraberce bayramdan önce 31 Mart'ta milli iradenin bayramını yaşayacağız. 31 Mart'ta Türkiye'yi gerçek belediyecilikle buluşturacağız.

"Muğla'daki oy oranlarımız için tüm Muğlalılara teşekkür ediyorum"

Sevgili Muğlalılar, kıymetli hanımefendiler, değerli gençler, aziz kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sizlerle birlikte olmaktan memnuniyet duyuyorum.

Muğla'ya yapılan her hizmette mührümüz var, damgamız var. Kendimi fahri Muğlalı olarak da görüyorum. Bu vesileyle geçtiğimiz mayıs ayındaki seçimlerde yüzde 34,5 oy oranı için tüm Muğlalılara teşekkür ediyorum.



Biz bugüne kadar sadece eser ve hizmet siyaseti yaptık. Alt yapı eksikleri gidermek için çalıştık, ülkemizi 21 yılda 3 kat büyüttük. Hiç kimseyi hiçbir zaman ötekileştirmedik. Her kesimden vatandaşımızın tamamını kucakladık, tamamına hizmet ettik.



Kürt kardeşlerimizin hakkını da biz savunduk. Ege'ye de Doğu Anadolu'nun her karışına da yatırımları biz götürdük. Biz bu ülkeyi 81 ilin tamamıyla kucakladık. Türkiye'yi önce 2023 hedefleriyle sonra da Türkiye Yüzyılı hedefleriyle biz buluşturduk.

"Biz bu ülkeyi 81 milyonun tamamı ile kucakladık"

Demokrasi ve kalkınma atılımların meyvesini, ülkemizi 21 yılda 3 kat büyüterek, insanımızın özgüvenini artırarak aldık. Kimseyi ötekileştirmedik. Her kesimden vatandaşımızı kucakladık, hizmet ettik. Muğla Yörüklerinin ve Türkmenlerinin mağduriyetlerini iz ortadan kaldırdık. Kürt kardeşlerimizin hakkını biz savunduk.



Biz bu ülkeyi 81 milyonun tamamı ile kucakladık. Sanayisi ile, ticareti ile, turizmi ile her alanda üreten insanımızı destekleyip teşvik ettik. Altyapısı gelişen, potansiyeli harekete geçen Türkiye'nin bereketinin en yakın şahidi Muğla'mızdır. Çeyrek asır önceki Muğla ile bugünkü Muğla'yı yan yana koyun, arada büyük fark göreceksiniz.

"İktidara geldiğimiz günden bu yana 122 milyar liralık kamu yatırımı yaptık"

Türkiye'yi 21 yıldır eser ve hizmet siyasetiyle yönetirken Muğlamıza verdiğimiz sözü tutmak için de gece gündüz çalıştık. İktidara geldiğimiz günden bu yana 122 milyar liralık kamu yatırımı yaptık. 11 bin 157 kişi kapasiteli yükseköğrenim yurt binaları açtık. Şimdi de Muğla-Bodrum ve Fethiye'ye yeni spor tesisleri kazandırmak için çalışıyoruz. İhtiyaç sahiplerine 4 milyar liralık kaynakla destek olduk. 15 hastanenin de aralarında olduğu 40 sağlık tesisi inşa ettik. 2303 konutun yapımına da devam ediyoruz. Orman yangınlarının ardından 21 köy evi inşa ederek hak sahiplerine teslim ettik. 4 bin 455 bağımsız bölümün dönüşümünü sağladık. Ulaştırmada 90 kilometreden aldığımız yolu 463 kilometreye çıkardık.



Geçen yıl 5,5 milyon kapasitesine ulaşan Dalaman Havalimanı'nı yeniledik. Fethiye ve Marmaris Körfezi'nin balçıktan temizlenmesi için gönderdiğimiz 2 adet tarama ve dip temizleme gemisi dün itibarıyla bölgeye ulaştı. Muğla'da 60 bin dekar arazinin daha sulanmasına hizmet edecek 5 yeni baraj inşa ediyoruz. Menteşe, Yatağan, Ula ve Bayır'a doğal gaz arzı sağladık. Önümüzdeki dönemde de Milas, Ortaca, Seydikemer'e doğal gaz arzını sağlamayı planlıyoruz.

"Muğla sandıkları patlatarak bize güvenini ortaya koyacaktır"