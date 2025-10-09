Cumhurbaşkanı Erdoğan, Neçirvan Barzani'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor...

Bu kapsamda bugün Ankara, kritik bir ziyarete ev sahipliği yaptı.

BARZANİ'Yİ KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti.

YETKİLİLER HAZIR BULUNDU

Görüşmede; Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

ÖNCE FİDAN SONRA ERDOĞAN

Barzani, bugün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile de bir araya gelmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Neçirvan Barzani ile son olarak 11-13 Nisan'da gerçekleştirilen 4. Antalya Diplomasi Forumu’da (ADF2025) görüşmüştü.

Ayrıntılar geliyor...