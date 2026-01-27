Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörle mücadelesinde dost Nijerya halkının yanındayız

Beştepe'de kritik zirve...

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun Türkiye ziyareti kapsamında ilk adresi Ankara oldu.

Tinubu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ikili bir görüşme gerçekleştirdi.

İki lider görüşmenin ardından ortak basın toplantısı için kameraların karşısına geçti.

9 ANLAŞMA İMZALANDI

Liderlerin konuşmalarından önce Türkiye ile Nijerya arasında toplam 9 anlaşmaya imza atıldı.

Törene Türkiye ve Nijerya'dan bakanlar katılım sağladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KONUŞTU

Törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada açıklamalarda bulundu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satırbaşları:

"NİJERYA STRATEJİK ÖNEME SAHİP BİR ÜLKEDİR"

Sayın Cumhurbaşkanı Tinubu, değerli basın mensupları, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla saygıyla selamlıyorum. Ülkemize ilk resmi ziyaretini gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Sayın Tinubu ve kıymetli heyetini Ankara'da ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Tebriklerine bir kez de sizlerin huzurunda hoş geldiniz diyorum.



Bugünkü görüşmelerimizin ve Nijerya heyetinin iş çevrelerimizle gerçekleştirecekleri temasların hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Nijerya bizim için dost bir ülke olmasının ötesinde 230 milyonluk nüfusuyla Sahraaltı Afrika'daki en yakın ticaret ortaklarımızdan biridir.



Nijerya aynı zamanda İslam İşbirliği Teşkilatı ve D8 bünyesinde Filistin başta olmak üzere İslam dünyasını ilgilendiren birçok konuda yakın iş birliği halinde olduğumuz stratejik önemde bir ülkedir.

"TİCARET VE YATIRIM ALANLARINDA ÖNEMLİ BİR POTANSİYELİMİZ VAR"

Sayın Cumhurbaşkanı ve kıymetli heyetiyle ticaret, yatırımlar, enerji, eğitim ve savunma sanayi alanlarındaki ilişkilerimizi bugün etraflıca değerlendirdik. Hatırlayacaksınız, 2021'in Ekim ayında Nijerya'ya yaptığım ziyaretle çerçevesini çizdiğimiz işbirliğimizi çok daha ileri taşıyacak kararlar aldık.



Bu noktada bizim gibi Nijerya tarafında da güçlü bir siyasi irade ve kararlılık olduğunu memnuniyetle müşahede ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'ndan çok sayıda bakan ve üst düzeyli yetkilinin refakat etmesi bu siyasi kararlılığın en açık emaresidir. Evvela ticaret ve yatırımlar alanlarında önemli bir potansiyelimiz olduğunu görüyoruz.



Bugünkü görüşmelerimizde 5 milyar dolar ticaret hacmi hedefimize bağlılığımızı teyit ettik, atılması gereken adımları ele aldık. Ayrıca Nijerya'daki yatırımlarımızı destekleyecek fırsatları görüştük. Bugün tesisinde mutabık kaldığımız ekonomik ve ticaret ortak komitesinin bu açıdan hayırlara vesile olacağına inanıyoruz.

"TERÖRLE MÜCADELEDE NİJERYA'NIN YANINDAYIZ"

Kalkınma İşbirliği kapsamında ise TİKA'mızın Abuja'da bir ofis açmasıyla birlikte Nijeryalı kardeşlerimizin refahına katkı sağlamayı arzu ediyoruz. Malumunuz Nijerya, Afrika'nın en büyük petrol ve doğal gaz Ülkesi konumunda Sayın Tinubu'nun iktidara geldiği 2023 yılında bu yana ülke ekonomisini yeniden yapılandırmaya yönelik girişimlerinde enerji sektörü önemli yer tutuyor.



Biz de bu alandaki potansiyeli gerek yatırımlar, gerek ticari boyutları itibariyle değerlendirmek istiyoruz. Türkiye Petrolleri ve BOTAŞ'ın Nijeryalı kuruluşlarla iş birliğine önem veriyoruz. Değerli basın mensupları, Afrika'nın bilhassa sahil bölgesinde filizlenen terör örgütleri maalesef tüm kıtanın huzuruna tehdit teşkil ediyor.



Sayın Tinubu'nun liderliğinde terörle mücadelesinde dost Nijerya halkının yanındayız. Nitekim bugün askeri eğitim ve istihbarat alanlarında daha yakın iş birliği imkanlarını değerlendirdik. Ülkemizin terörle mücadeledeki önemli tecrübesini paylaşmaya hazır olduğumuzu belirttik.

"NİJERYA HALKINA SELAMLARIMI GÖNDERİYORUM"