Emine Erdoğan'dan COP31 mesajı: Tarihi bir dönüm noktası

Emine Erdoğan, Türkiye'nin COP31'e ev sahipliği yapması dolayısıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş ile bir araya geldi.

Emine Erdoğan, görüşmeye ilişkin değerlendirmesini sosyal medya hesabından paylaştı.

Murat Kurum ve Samed Ağırbaş’ı üstlendikleri görevler dolayısıyla tebrik eden Erdoğan, Türkiye’nin COP31’e ev sahipliği yapacak olmasından büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

"TÜRKİYE İÇİN DÖNÜM NOKTASI OLACAK"

Emine Erdoğan, sanal medya üzerinden konuya ilişkin yaptığı paylaşımda şunları söyledi: