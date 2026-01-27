Emine Erdoğan'dan COP31 mesajı: Tarihi bir dönüm noktası

- Türkiye, COP31 İklim Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak.
Emine Erdoğan, Türkiye'nin COP31'e ev sahipliği yapması dolayısıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş ile bir araya geldi.
Emine Erdoğan, görüşmeye ilişkin değerlendirmesini sosyal medya hesabından paylaştı.
Murat Kurum ve Samed Ağırbaş’ı üstlendikleri görevler dolayısıyla tebrik eden Erdoğan, Türkiye’nin COP31’e ev sahipliği yapacak olmasından büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.
"TÜRKİYE İÇİN DÖNÜM NOKTASI OLACAK"
Emine Erdoğan, sanal medya üzerinden konuya ilişkin yaptığı paylaşımda şunları söyledi:
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız, COP31 Başkanı Murat Kurum'u ve Sıfır Atık Vakfı Başkanımız, COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş'ı üstlendikleri kıymetli sorumluluklar dolayısıyla gönülden tebrik ediyorum. Ülkemizin, küresel iklim mücadelesine yön veren kararların alınacağı COP31'e ev sahipliği yapacak olmasından büyük bir memnuniyet duyuyorum. İnanıyorum ki bu tarihi zirve, iklim diplomasisi ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerimiz açısından bir dönüm noktası olacak. Türkiye'nin birikimi, vizyonu ve çevre alanındaki öncü yaklaşımıyla birlikte COP31'in, daha adil, daha temiz ve daha yaşanabilir bir dünyanın inşasına katkı sunmasını diliyorum.