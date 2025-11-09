Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nüfus artış hızında şu anda 1,7’deyiz, bu bir intihardır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, '8 Kasım Zafer Günü' dolayısıyla Başkent Bakü'de düzenlenen törene katılmak üzere Azerbaycan'a gitti.

Burada bazı kritik temaslarada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, aile kurumunun korunması ve güçlendirilmesine yönelik çeşitli etkinlikler ve projeler hayata geçirileceği 'Aile Yılı' planına ilişkin de soru soruldu.

"AİLE MESELESİ BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR KONUDUR"

Aile kurumunun kutsallığına dikkat çeken Erdoğan, şu ifadelere yer verdi:

Aile, bizim medeniyetimizin köküdür, değerlerimizin taşıyıcısıdır, bizi biz yapan en kutsal müessesedir. Aile meselesi bizim için çok önemli bir konudur. Nasıl ülkemizin güvenliği için savunma sanayiini geliştiriyor, siber güvenlik konusunda tedbirler alıyorsak, yeni nesil saldırılar için de ailelerimizi korumak zorundayız.

"BUNUN İÇİN DE BİZ LGBT GİBİ SAPKINLIKLARA ASLA İMKAN VERMEYİZ"

Aile Yılı içerisinde bizim için en önemli husus ailenin Türkiye’deki işlevini korumak. Bunun için de biz LGBT gibi sapkınlıklara asla imkan vermeyiz. Aile kurumu güçlü olan kuvvet kazanır. Bizim aile kurumlarımız güçlü. Öyleyse geleceğe de biz çok daha güçlü adımlarla yürüyeceğiz. Buradan savrulma olmaz ve böyle bir savrulmaya da müsaade edemeyiz.

"NÜFUS ARTIŞ HIZINDA ŞU ANDA MAALESEF 1,7'DEYİZ, BU BİR İNTİHARDIR"

Nüfus hızındaki düşüşe de dikkat çeken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sözlerini şu şekilde sürdürdü: