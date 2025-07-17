Cumhurbaşkanı Erdoğan, Numan Kurtulmuş'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti

Yoğun mesaisi süren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan'ı Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sabah saatlerinde de Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae-myung ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

NUMAN KURTULMUŞ İLE BİR ARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son olarak, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile bir görüşme gerçekleştiriyor.

Son dakika gelişmesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Numan Kurtulmuş'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul ettiği bildirildi.

MECLİSTE KOMİSYON KURULUYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi açıklamalarıyla başlayan kampın son gününde AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, basın toplantısı düzenlemiş ve kampın son gününde gündeme ilişkin önemli açıklamalar yaparak gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı.

Çelik, burada, terörsüz Türkiye'ye dair bundan sonraki sürece ilişkin konuşmuştu.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE KOMİSYONUYLA MECLİS DEVREYE GİRECEK"

Komisyonun günler içerisinde kurulacağını duyuran Çelik, konuşmasında şu ifadelere yer vermişti: