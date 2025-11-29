Cumhurbaşkanı Erdoğan, Numan Kurtulmuş’u kabul etti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dolmabahçe'de kritik zirve...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş’u ağırladı.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI DUYURDU

Söz konusu gelişme İletişim Başkanlığı tarafından duyuruldu.

Yapılan açıklamda şu ifadeler yer verildi:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş’u Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi’nde kabul etti.

İMRALI ZİYARETİ SONRASI GERÇEKLEŞTİ

Görüşmenin Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun İmralı ziyareti sonrası yapılması dikkat çekti.

KOMİSYONUN İMRALI ZİYARETİ

1 aya yakın bir süre kamuoyunu meşgul eden ve büyük tartışmalara neden olan, komisyon heyetinin İmralı Adası'nda Abdullah Öcalan'ı ziyareti tüm itirazlara rağmen hayata geçirildi.

MHP, AK Parti ve DEM Parti dışındaki partilerin üye vermediği, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman ve DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'ten oluşan heyet İmralı'ya gitti.