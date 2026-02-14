Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki hafta Birleşik Arap Emirlikleri ve Etiyopya’yı ziyaret edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kapsamda önümüzdeki hafta iki önemli ziyaret gerçekleştirecek.

Söz konusu açıklama Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan geldi.

Duran, paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 16-17 Şubat tarihlerinde sırasıyla Birleşik Arap Emirlikleri ve Etiyopya’yı ziyaret edeceğini belirtti.

Ziyaretlere ilişkin bilgi veren Duran, açıklamasında şunları kaydetti:

"İLİŞKİLERİN DERİNLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ADIMLAR ATILACAK"

Sayın Cumhurbaşkanımızın Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı ve Abu Dabi Emiri Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan’la 16 Şubat günü gerçekleştirecekleri görüşmelerde, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki iş birliğinin derinleştirilmesine yönelik adımların yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler değerlendirilecektir.