Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı'nı resmi törenle karşıladı

- Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Türkiye'ye resmi ziyarette bulundu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Ankara'da resmi törenle karşılandı.
- Törenin ardından iki lider, baş başa görüşme gerçekleştirecek.
- Görüşme sonrası, iki ülke arasındaki stratejik ortaklık ilişkilerinin güçlendirilmesi bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomatik mesaisi aralıksız olarak devam ediyor.
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Türkiye'ye resmi ziyarette bulundu.
RESMİ KARŞILAMA TÖRENİ DÜZENLENDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Şevket Mirziyoyev ve eşi Ziroat Mirziyoyev'i Esenboğa Havalimanı'nda karşıladı.
Akabinde Şevket Mirziyoyev için Ankara'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi karşılama töreni gerçekleştirildi.
Törenin ardından Erdoğan ve Mirziyoyev'in baş başa görüşmeleri bekleniyor.
STRATEJİK İLİŞKİLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ BEKLENİYOR
İkili görüşme sonrası Özbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Dördüncü Toplantısı'nın düzenlenecek.
İki ülke arasındaki yüksek düzeyli stratejik ortaklık ilişkilerinin daha da güçlendirilmesi bekleniyor.