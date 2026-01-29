Necmeddin Bilal Erdoğan: Katsayı adaletsizliği yüzünden yurt dışına gitmek zorunda kaldım

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Her fırsatta gençlerle bir araya gelen İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan yine sıcak, samimi ve eğlenceli bir gençlik buluşmasına katıldı.

Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir’in YouTube üzerinden yayınlanan "Tek Soru Tek Cevap" programına konuk olan Erdoğan, gençlerin sorularına FETÖ'nün yalanlarını çürüten samimi net cevaplar verdi.

NEDEN AMERİKA'DA OKUDU

Algı operasyonlarına konu olan ABD eğitimi hakkında gelen soruyu samimiyetle cevaplayan Erdoğan, katsayı haksızlığı dönemini hatırlattı.

Erdoğan "Ben hiç gitmeyi istemezdim. 1999 yılında liseden mezun olduğumda İmam Hatiplere katsayı adaletsizliği uygulandı. Ve istediğimiz üniversiteye gitmemiz imkansız hale geldi. Ben o yüzden yurt dışına gitmek zorunda kaldım." dedi.

Son dönemde özellikle sık sık yurt dışından alışveriş yapan gençlerin önemli bir gündemi haline gelen yurt dışından alışverişlerde gümrük vergisi uygulaması da soru olarak yöneltildi.

GÜMRÜK VERGİLERİNE NASIL BAKIYOR

Daha iyi çözümler üretilebileceğini vurgulayan Erdoğan şunları söyledi:

Son beş yılda son tüketim ithalat ürünleri ithalatımız çok arttı. 20 milyarlardan 55-56 milyar dolarlara yükselmiş. Bu son tüketim ürünlerinin ülkeye girişini azaltmak ve cari açığı kapatmak için yapılmış.



Ama tabii ki şikayet edilmesinde haklı olunan yerleri de anlayabiliyorum. Yani diyorlar ki 'dışardan benim 100 liraya aldığım şeyi Türkiye'den neden 1000 liraya alayım' diyorlar.



Belki daha sofistike çözümler üretilse, vatandaş da bunun mantığını anlayıp destek olsa... Aslında daha iyi çözümler üretilebileceğini düşünüyorum.

NEREDEN PARA KAZANIYOR

Yine özellikle FETÖ ve farklı odakların algı faaliyetlerinin ana unsuru haline gelen ticari hayatına ilişkin soruları da yanıtlayan Erdoğan nasıl para kazandığını anlattı.

Bilal Erdoğan,"İlk ticarete başladığım yıl 2007 yılı gibiydi. Amerika’da, Türkiye’den de tanıştığım arkadaşlarım standlarda bir şeyler satıyordu. Türkiye’ye dönüp burada bu işe devam etmek istediklerini söylediler.

Ben de onlara dedim ki ‘Siz dönün, ben Türkiye’deki işinize ortak olabilir miyim?’ dedim. Türkiye’de arkadaşlarımın ilk yaptığı iş de kozmetik üzerineydi.

Ondan sonra 2009 yılı başında, aynı ortaklarımla restoran işine başladık. O zamandan bugüne de gıda işiyle uğraşıyorum. Restoranlarımız var ortaklarımızla birlikte. Şimdi Dubai’de bir buçuk yıl kadar oldu bir yer açtık. Bakü’de açmayı planlıyoruz. Dolayısıyla gıda sektöründeyim arkadaşlar." ifadelerini kullandı.

TİCARET GEMİLERİ İSRAİL'E Mİ GİDİYOR

Gazze'deki katliamlara karşı son iki yıldır 1 Ocak'ta binlerce vicdan sahibinin Galata'ta bir araya gelmesine öncülük eden Bilal Erdoğan'ın, bu organizasyonları düzenlerken İsrail ile ticaretin devam ettiğine yönelik iddialar da gençlerin gündemindeydi.

