Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel'e su kesintileri üzerinden yüklendi

CHP'li belediyelerde kriz bitmiyor...

Belediyeler uzun süredir çöp dağları ve su kesintileriyle anılıyor.

CHP'Lİ BELEDİYELERDE KRİZ

Başkent Ankara'da bakım bahanesiyle birçok ilçeye günlerdir su verilmiyor.

ERDOĞAN'DAN İLK TEPKİ

Vatandaşlar yaşananlara tepkilerini sürdürürken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan konuya ilişkin sert tepki geldi.

ÖZGÜR ÖZEL'E YÜKLENDİ

Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP yönetimine su kesintileri üzerinden yüklendi.

"YÜREĞİN YETİYORSA SU BİDONUYLA ÇIKSANA"

Özgür Özel'in grup toplantısına elinde mazot bidonuyla çıkmasını hatırlatan Erdoğan, "Yüreğin yetiyorsa şimdi de su bidonuyla çıksana." ifadelerini kullandı.

"KUKLA GENEL BAŞKANLA ANCAK BU KADAR OLUYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel'e yönelik tepkisinde şunları kaydetti:

Hadi kendinize saygınız yok Ankara'da elinde su bidonu ile bekleyen vatandaşa da mı saygınız yok? Çöp dağları arasında işine gitmeye çalışan insanımıza zerre saygınız yok. Aynaya baktığınızda hiç yüzünüz kızarmıyor mu? Grup kürsüsüne mazot bidonu ile çıkmayı biliyorsun hadi şimdi de su bidonu ile çıksana yüreğin yetiyorsa. Millete hesap verecek saygısı yüreği yok. Kukla genel başkanla ancak bu kadar oluyor. Verilen koordinatların dışına istese de çıkamıyor.

MAZOT BİDONUYLA KÜRSÜYE ÇIKMIŞTI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz haziran ayında TBMM'de partisinin grup toplantısına elinde mazot bidonuyla katılmıştı.

O dönem İsrail ve İran arasında yaşanan çatışmalardan dolayı artan petrol fiyatlarını hükümete bağlayan Özel, "Ben hep 50 liralık mazot alıyorum" diyenlere seslenerek "Al sana 50 liralık mazot." ifadelerini kullanmıştı.