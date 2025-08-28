Abone ol: Google News

Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan Başbakanı ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, ülkede yaşanan sel felaketi için geçmiş olsun dileklerini iletti. Görüşmede İkili ilişkiler ve bölgesel konular masaya yatırıldı.

Yayınlama Tarihi: 28.08.2025 15:34
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor...

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

YAŞANAN KAYIPLAR İÇİN TAZİYELERİNİ İLETTİ

Görüşmede Türkiye ile Pakistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Erdoğan, Pakistan'daki sel felaketi ve heyelanlarda yaşanan kayıplar nedeniyle, Şerif'e taziye ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

'DESTEK İÇİN HAZIRIZ' DEDİ

Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin kardeş Pakistan halkının yanında olduğunu, belirtti.

Birçok bölgede yardım faaliyetlerinin sürdüğünü ileten Erdoğan, daha kapsamlı destek için hazır olduğunu belirtti.

