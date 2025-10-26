Cumhurbaşkanı Erdoğan Perşembe günü DEM Heyeti ile görüşecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye'de barış çabaları tüm hızıyla sürüyor...

Yılın son çeyreğinde tarihi çağrılarla başlayan süreçte PKK, fesih kararı aldı.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE'DE ÖNEMLİ BİR EŞİK AŞILDI

Geçtiğimiz saatler içinde ise PKK, Türkiye'den çekilme kararı aldığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin önderliğine başlayan süreç kapsamında, TBMM'de kurulan komisyon çalışmalarını sürdürürken sürece dair yeni ve önemli bir gelişme daha yaşandı.

GÖRÜŞME TARİHİ 28 EKİM OLARAK BELİRLENMİŞTİ

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, İmralı Heyeti'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 28 Ekim'de üçüncü kez görüşeceğini belirtmişti.

ERDOĞAN, HEYETİ 30 EKİM'DE KABUL EDECEK

Son dakika bilgisine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın DEM Parti Heyeti'ni 30 Ekim Perşembe günü kabul edeceği öğrenildi.

Görüşme, PKK'nın çekilme kararının ardından gerçekleşecek.

İLK GÖRÜŞME 10 NİSAN'DA YAPILMIŞTI

Birinci görüşme 13 yıl aradan sonra ilk temas olarak tarihe geçti.

10 Nisan'da Van Milletvekili Pervin Buldan ve yaşamını yitiren TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'den oluşan DEM Parti İmralı Heyeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Beştepe’de bir araya geldi.

İKİNCİ GÖRÜŞME 7 TEMMUZ'DA GERÇEKLEŞTİ

İkinci görüşme ise 7 Temmuz'da yapıldı. Heyette, TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ve DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar yer aldı.

Görüşmede, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı. Görüşme yaklaşık bir saat sürdü.

HEYETTE YER ALAN İSİMLER

Heyette DEM Parti Van Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar bulunuyor.