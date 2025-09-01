Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü'nün (ŞİÖ) 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi'ne katılmak üzere Çin'in Tiencin şehrine geldi.

Burada düzenlenen zirveye katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili temaslarını da sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak, Putin ile görüştü.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN PUTİN'E DAVET

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşme başladı.

Erdoğan, "Yakın zamanda Putin'i ülkemize bekliyoruz." açıklamasında bulundu.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile Rusya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuların ele alındığı belirtildi.

"GÜVENE DAYALI BİR İLİŞKİMİZ VAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca "Aramızda güvene dayalı samimi bir ilişki var. Teknik görüşmelerimiz olumlu şekilde yürüyor." dedi.

"İŞ BİRLİĞİ RUHU SÜRÜYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin karşılıklı saygı ve müşterek menfaat temelinde ilerlemeye devam ettiğini, ticaret, turizm, yatırımlar ve enerji gibi başlıklarda geçmişten gelen iş birliği ruhunun sürdüğünü ifade etti.

Cumhurbaşkanı, Ukrayna'daki savaşın adil ve kalıcı bir barışla neticelenmesi için Türkiye’nin gayretlerinin sürdüğünü, İstanbul müzakerelerinin barış sürecine katkı sağladığına inandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki müzakerelerin kalıcı barışa ulaşmasını temenni ettiğini, Kafkaslar'da kalıcı istikrarın Türkiye ve Rusya’nın müşterek menfaatine olacağını ifade etti.

Görüşmede ayrıca, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ile Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliği muhafaza edilmek suretiyle kalkındırılmasına ilişkin görüş teatisinde bulunuldu.

ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Putin, görüşmede Erdoğan'a, "Enerji ortaklığımız stratejik. Rusya, kesinti olmadan Karadeniz üzerinden Türkiye'ye gaz sağlıyor." dedi.

Ayrıca Erdoğan'a, Ukrayna krizini çözmedeki diplomatik ve siyasi katkıları için teşekkür etti.

Görüşmeye, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Çağrı Erhan da katıldı.