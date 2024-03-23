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Rusya, terör saldırısıyla sarsıldı.

Dün akşam saatlerinde başkent Moskova'daki Crocus Belediye Binası içerisinde yer alan bir konser salonuna maskeli kişiler tarafından terör saldırısı düzenlendi.

Dünyanın gündemine oturan saldırıda 143 kişi hayatını kaybetti, 146 kişi de yaralandı.

Saldırı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i telefonla aradı.

Terörle mücadelede Rusya ile iş birliğine hazırız mesajı

Putin'e taziyelerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terörle mücadelede Rusya ile iş birliğine hazırız" vurgusunda bulundu.

"Rusya halkına başsağlığı ve sabır diliyorum"

İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Görüşmede Moskova’da gerçekleşen terör saldırısı nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sayın Putin’e duyduğu derin üzüntüyü ve taziye dileklerini iletti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, masum insanları alçakça hedef alan menfur terör saldırısını en sert biçimde lanetledi ve Rusya halkına başsağlığı ve sabır dileklerini ifade etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, saldırının bölgedeki krizlere bir an önce barışçıl şekilde son verilmesi ihtiyacını ortaya koyduğunu, Türkiye’nin terörün her türlüsü ile ayrımsız mücadele anlayışı içinde Rusya ile terörle mücadele alanında iş birliğini geliştirmeye hazır olduğunu belirtti.