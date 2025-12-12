Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin'le görüşeceğim

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkmenistan'da...

Cumhurbaşkanı Erdoğan Uluslararası Barış ve Güven Forumu'na katılmak üzere Türkmenistan'a gitti.

Cumhurbaşkanı burada ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

İLK GÖRÜŞME ŞAHBAZ'LA

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kapsamda da Türkmenistan'da ilk görüşmesini Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile yapacak.

TRT Haber'in sorularına ayaküstü yanıt veren Cumhurbaşkanı şöyle dedi;

"Daha görüşme yapmadık. Önce Şahbaz'la bir görüşelim. Şimdi ona çıkıyorum. Pakistan Başbakanı ike bir görüşelim.

PUTİN'LE GÖRÜŞECEK Mİ

Arkasından galiba Sayın Putin'le görüşeceğiz. Görüşmeler bittikten sonra konuşuruz."

KREMLİN AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Dün Kremlin tarafından yapılan açıklamada, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yarın Türkmenistan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeyi planlıyor." denilmişti.

ŞABHAZ ŞERİF İLE GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta düzenlenen Uluslararası Barış ve Güven Forumu’ndaki temasları kapsamında Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldi.