Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de: Dedik ki, ana baba ocağına gidelim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun çalışma mesaisini sürdürüyor.

Erdoğan, bu kapsamda çeşitli programlara katılmak üzere Rize'ye geldi.

HAVALİMANI'NDA KARŞILANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a, Rize-Artvin Havalimanı'nda yöresel kıyafetli çocuklar tarafından çiçek takdim edildi.

Erdoğan burada Güneysu ilçesindeki Merkez Cami Meydanı'nda otobüste mikrofonu eline alarak vatandaşlara seslendi.

"DEDİK Kİ ANA BABA OCAĞINA GİDELİM"

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satırbaşları:

Çok yoğun bir trafiğin olduğu dönemden geçtik. BM GEnel Kurulu'na kattıldık, oradan tüm dünyaya seslendik. Yine İstanbulumuzda bazı programlara katıldık



Sözümüz vardı. Dedik ki, ana baba ocağına gidelim.



Sözümüzü yerine getirmek de elhamdülillah mümkün oldu.

"RİZE'DEN SONRA TRABZON'A GİDECEĞİZ"

Tabi rahmet dolu da bir akşam da yağmur baya bol, ve yarın Rize programımız var. Rize programından sonra Valilik önünde bir açılış programı yapacağız.



Orada mitingimizi yapacağız, ardından Ayder'deki gelişmeler sebebiyle bir Ayder'e çıkalım istiyoruz.



Yarın Cuma programımız var, Cumartesi programımız var Pazar günü inşallah bir de Trabzon programımız olacak.

"BURADAKİ FELAKET HEPİMİZİ ÜZDÜ"

Buradan sonra Trabzon'a geçeceğiz, Trabzon'da da saat 15.00 gibi mitingimizi yapacağız, ve bu ziyarette Doğu Karadeniz, Rize-Trabzon olarak gerçekleştireceğiz.



Kardeşlerim, tabi bu aralar Rize'de maalesef aldığımız felaket haberleri bizleri üzdü.



Ama Allah'a hamd ediyoruz ölüm yok, bu afette daha çok heyelanlar oldu.

"YAPILAN KONUTLARI GÖRDÜM AYRICA MUTLU OLDUM"

Şimdi bu heyelan bölgelerini şöyle bir gezip görme imkanımız olacak. Buraları bir gidip görelim istedik, bütün bunlarla beraber istiyoruz ki çok daha güzel hale buraları getirelim.



TOKİ'nin yapmış olduğu konutları gördüm bundan ayrıca mutlu oldum ve süratle şehir hastanemizin yapımı devam ediyor.

"CUMANIZI KUTLUYORUM"