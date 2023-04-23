Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya'da spor kompleksi açılışında konuştu

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Sakarya'da Akyazı Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksi'nin açılışı için tören düzenlendi.

Törene katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme dair önemli mesajlar verdi.

Hayat pahalılığıyla mücadeleye değinen Erdoğan, "Enflasyonu kalıcı olarak tek haneli rakamlara düşürecek adımları kararlılıkla atmayı sürdürüyoruz." dedi.

Fahiş fiyat artışları da Erdoğan'ın gündemindeydi. Cumhurbaşkanı şunları söyledi:

14 Mayıs'ta bunlara gereken dersi vermemiz lazım. Sakarya'nın bu dersi vereceğine inanıyorum.



Milli mücadele ruhunu hiçbir zaman kaybetmedik, kaybetmeyeceğiz.



(Kılıçdaroğlu) Londra'daki tefecilerden 300 milyar dolar getirecekmiş veya getirmiş. Eroin, esrar kaçakçılarının paralarını buraya getirecekmiş. Bay bay Kemal'in işi ya Kandil'deki teröristlerle, bu teröristlerin parlamentodaki uzantılarıyla... Sormak lazım CHP'li kardeşlerime. Bu adam, parlamento odasında ne için PKK'nın uzantılarıyla görüşüyor?



Neden genel merkezde görüşemiyor? Acaba o kapalı kapılar arkasında ne görüştü? Ne yaptı? Açıkla. Açıklayamaz. Ne diyorlar? Diyarbakır'da 51 vatandaşımızın ölümüne neden olan Selo'yu çıkaracakmış.



Terörist başı Öcalan'ı çıkaracakmış. Değerli kardeşlerim, bu ülke terör devleti değildir. Türkiye, asla bu terör örgütlerinin oyuncağı değildir. Bay bay Kemal bunları söylerken bayan Meral ne söylüyor?



Aykırı bir ifadesi var mı? 'Ya ne diyorsun sen ortak' diyor mu? Bu yedili masa iyice dağıttı. Şimdi bu yedili masayı benim Sakaryalı kardeşlerim, Akyazılı kardeşlerim inanıyorum ki 14 Mayıs'ta da siz dağıtacaksınız.