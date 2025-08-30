Abone ol: Google News

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi için Çin'e gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü'nün 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi'ne katılmak üzere Çin'e hareket etti.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 30.08.2025 22:57
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin'in Tiencin şehrinde Şanghay İşbirliği Örgütü'nün 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi'ne katılacak.

Erdoğan, zirveye katılmak üzere Çin'e hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer ilgililer uğurladı.

İKİLİ GÖRÜŞMELERDE BULUNACAK

Ziyaret çerçevesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Eylül Pazartesi günü genişletilmiş formatta düzenlenecek zirve oturumuna hitap edecek.

Erdoğan, ayrıca ev sahibi mevkidaşı Şi Cinping başta olmak üzere diğer liderlerle ikili görüşmelerde de bulunacak.

