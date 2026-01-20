Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Shaquille O'Neal bir araya geldi

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Basketbol Gelişim Merkezi'nde Shaquille O’Neal'ı ağırladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yoğun diplomasi trafiğine devam ediyor...
Diploması masasında Türkiye'nin haklarını savunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlıklı yaşam konusunda da örnek oluyor.
BASKETBOL ÖZEL İLGİ ALANI
Spora olan ilgisiyle bilinen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli branşlardaki müsabakaları takip ettiği gibi belirli aralıklarla da basketbol oynuyor.
EFSANE İSİMLE SAHAYA ÇIKTI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, basketbol efsanesi Shaquille O’Neal ile Basketbol Gelişim Merkezi'nde bir araya geldi.
İMZALI BASKETBOL TOPLARINI HEDİYE ETTİLER
Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Shaquille O’Neal, birbirlerine imzaladıkları basketbol toplarını da hediye etti.
SOHBET ETTİLER
Parke üzerinde elinde basketbol topuyla poz veren iki isim, tokalaşarak sohbet etti.
YOĞUN İLGİ GÖRDÜ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar, kısa sürede ilgi gördü.