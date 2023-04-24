Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siro, istihdama 7 bin çalışanla destek verecek Erdoğan, batarya geliştirme merkezinin Türk ekonomisine katkısına vurgu yaptı. Erdoğan, tesisin 30 milyar euro katkı sunacağını söyledi.

AA & Ensonhaber

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'nın Gemlik ilçesinde Siro Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü Temel Atma Töreni'ne katıldı.

Törende konuşan Erdoğan, bugün inşasına başlanan tesisin, 2026 itibarıyla yüksek nikel içerikli batarya modülleri üreten entegre bir tesis haline geleceğini belirtti.

"Türkiye’yi üretim üssü yapmak için gece gündüz çalışıyoruz"

Erdoğan, "Böylelikle Türkiye, az sayıda ülkede var olan bir tesise de sahip olacak." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’yi üretim üssü yapmak için gece gündüz çalıştıklarını anlattı. Sözü, tesisin ülke ekonomisine ve istihdama katkısına getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

7 bin kişilik istihdam, 30 milyar euro katkı

Geliştireceği fikri mülkiyet hakları ve nitelikli istihdamla bu tesis ülkemize büyük bir katkı sağlayacak. Siro, istihdama 7 bin çalışanla destek verecektir. Siro 10 yılda GSYH’ye 30 milyar euro, cari açığın azaltılmasına 10 milyar euro katkıda bulunacak.



Biz de Türkiye Cumhuriyeti olarak bu yatırımları destekliyoruz. Bu desteğimizi 30 milyar TL sabit yatırım tutarıyla ülkemizin en etkili teşviklerinden birini yaparak gösterdik.

"Togg'un Gemlik'teki tesislerinde her üç dakikada bir araç üretiliyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli ve milli otomobil Togg'un yollara çıkmasıyla Türkiye'nin, dünyanın en iyileriyle rekabet edebilecek bir otomobile ve markaya sahip olduğunu vurguladı.

"Muhalefetin 'fabrikası yok' dediği Togg'un Gemlik'teki tesislerinde, her üç dakikada bir araç üretiliyor." diyen Erdoğan, rakamlardan bahsetti:

Bu sene 28 bin adet, 2030 senesine kadar da toplam 1 milyon adet Togg'u sahipleriyle buluşturmayı hedefliyoruz. 2025 yılından itibaren Togg'u ihraç edip, tüm dünyaya satacağız.



Kardeş ülkelerden de arayıp tebrik edenler, araç talep edenler oldu. Fakat ne muhalefet ne de ülkemizdeki kimi çevreler, bu milli duruşu henüz gösteremedi. Bu araç satılmaz, vatandaş bunu alamaz) dediler. Togg, aldığı ön siparişleriyle talep rekoru kırarak, bu bühtanlara en güzel cevabı verdi.

"Türkiye'yi Avrupa'nın üretim üssü yapmayı hedefliyoruz"

Türkiye'yi elektrikli araçlarla birlikte şarj ve batarya teknolojilerinde de Avrupa'nın üretim üssü yapmayı hedefleyerek yola koyulduklarını dile getiren Erdoğan, "Bugün Türkiye'nin batarya teknolojilerinde güçlü bir oyuncu olmasını temin edecek devasa bir yatırımın daha adımını atıyoruz." diye ekledi.